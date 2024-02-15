Жители дома престарелых раскрыли секреты счастливых отношений

Жители дома престарелых из Великобритании раскрыли секреты крепких отношений в преддверии Дня святого Валентина. Об этом сообщает Daily Star.

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Пожилые британцы рассказали, как им удалось прожить счастливую жизнь со своими возлюбленными, а также поделились советами, которые помогут построить длительные и гармоничные отношения. Так, жители дома престарелых Джордж и Мэри, прожившие в браке почти 70 лет, назвали уважение друг к другу и поддержку главными секретами долгой совместной жизни. По словам супругов, они всегда приходили на помощь друг другу в сложные времена и вместе справлялись с трудностями, что сделало их «одной командой». Кроме того, Джордж и Мэри считают, что партнерам необходимо сохранять искру в отношениях.

Жительница другого учреждения, Джанет, познакомилась с мужем Томом 69 лет назад. По мнению британки, секрет счастливого брака заключается в том, чтобы обсуждать возникающие проблемы без споров и ссор. Том добавил, что партнерам важно быть рядом друг с другом. Он отметил, что до выхода на пенсию всегда спешил домой после работы, чтобы увидеть Джанет, так как они оба не любили разлучаться.

Другие пожилые британцы посоветовали молодому поколению не торопиться вступать в брак. По их мнению, стоит убедиться в партнере, прежде чем жениться или выходить замуж. Еще одна жительница дома престарелых, 84-летняя Грета, заявила, что юмор является неотъемлемой частью счастливых отношений. Она считает, что смех и веселье помогают сохранять любовь долгие годы.