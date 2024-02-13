Психолог дала совет одиноким россиянам на 14 февраля

Клинический психолог Европейского медицинского центра (EMC) Луиза Истомина рассказала, как справиться с одиночеством в День всех влюбленных. О том, как не стать заложником тревожных мыслей 14 февраля и как можно с пользой провести этот день, специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Отсутствие партнера 14 февраля не означает одиночество

«Это подтверждают и научные исследования: например, по данным одного из них, большинству людей для счастья нужна группа примерно из пяти человек, с которыми они ощущают духовную близость. Получается, одного Валентина может быть недостаточно. Попробуйте мыслить иначе: ваше счастье не ограничено статусом ваших отношений, а романтическая близость — не волшебная таблетка. Вспомните о своих близких друзьях и семье. Запланируйте совместный ужин или посвятите вечер разговору с другом издалека», — советует специалист.

Сосредоточьтесь на том, что у вас есть

Истомина советует вспомнить о том, за что вы благодарны судьбе: такие мысли помогут понять, что отсутствие партнера в День святого Валентина не конец света.

Подумайте о людях, которые есть в вашей жизни, не фокусируйтесь на партнере, которого у вас пока нет. У вас точно есть коллеги, любящие родственники и друзья, которые делают мир вокруг вас лучше! Если вы ощущаете недостаток в общении, поставьте себе цель, например, обзавестись тремя знакомыми до конца года. А 14 февраля займитесь составлением плана, как расширить свой круг общени.

Попробуйте не демонизировать одиночество

Принято считать одиночество чем-то неприятным, и в попытке избавиться от одиночества люди часто прибегают к разрушительным для себя способам: вступают в нездоровые отношения или проводят время с неподходящими людьми, объясняет собеседница «Ленты.ру». Психолог рекомендует посмотреть смотреть на одиночество под другим углом.

«Воспринимайте одиночество не как поедающего изнутри монстра, а слегка надоедливого друга, который обрывает телефон, чтобы поделиться с вами чем-то важным. Так вы поймете, что эта болезненная эмоция просто хочет, чтобы на нее обратили внимание. Если одиночество вас тяготит, то это сигнал рассмотреть в нем действительно важные для вас вещи. Скорее всего, это желание близости. Дистанцируйтесь, начните рассматривать одиночество как ценную информацию и продумайте цепочку конкретных шагов на пути к тому, что для вас действительно важно: близость, любовь и подходящие вам отношения», — добавила Истомина.

Присмотритесь к своему окружению

«Наличие пары 14 февраля не гарантирует отсутствие чувства одиночества. Кто-то страдает от завышенных ожиданий от своего партнера и не получает желаемых эмоций в этот день и в отношениях. Если у вас в голове есть идеальный сценарий Дня всех влюбленных, можно попробовать воплотить его в жизнь с кем-то из друзей или родственников: проведите время вместе, обменяйтесь подарками. Придумайте что-то интересное для обоих, не молчите и поделитесь своими идеями с близким», — рассказала психолог.

Замените День всех влюбленных на День любви к себе

Чтобы быть счастливым, наличие Валентина рядом не обязательно. Порадуйте себя походом в спа или любимой вкусняшкой: все-таки любовь к окружающим начинается с любви к себе и выстраивания гармоничных отношений с самым главным человеком в вашей жизни -- с самим собой.

Не становитесь в этот день третьим лишним

Собеседница «Ленты.ру» предостерегла от того, чтобы проводить этот день с друзьями, которые находятся в паре. «Попробуйте провести время наедине с собой или в обществе тех, кто пока не нашел партнера: поищите в интернете, ко Дню святого Валентина устраивается много вечеринок, на которых можно завести приятные знакомства и весело провести время», — заключила психолог.