Мужчины и женщины рассказали о неожиданностях во время секса с новым партнером

Он проводил полминуты в одной позе, потом менял ее, и опять, и опять, и опять. Начали с миссионерской, перешли к догги, потом к наезднице, потом он встал у кровати, а я была на краю, потом опять догги. Я устала за пять минут, сказала, что мне нехорошо и я хочу домой. Он взглянул на меня по-собачьи и спросил, не могу ли заняться с ним оральным сексом