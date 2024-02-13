Как пережить смерть близкого человека: советы психолога

Смерть — это то, что объединяет всех людей без исключения, ведь с ней приходится столкнуться каждому. Только за 2023 год, согласно базе данных database.earth, в мире умерло более 60 миллионов человек. Потеря близкого всегда наносит особенно глубокую рану. И на проживание скорби требуется немало времени. Тем не менее можно значительно облегчить свое состояние, если знать, из чего состоит процесс горевания. О нем «Ленте.ру» рассказала психолог.

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Первичная реакция на потерю

Как считает психотерапевт, супервизор и член международного сообщества психотерапии, фокусированной на переносе ISTFP, Татьяна Поддубная, потеря бывает двух видов: та, что была предсказуема, и та, которая случилась внезапно.

Реакция на предсказуемую потерю

«Первый вариант относится к ситуациям, когда, например, долго болел пациент с онкологическим заболеванием, или когда пожилой человек в течение долгого времени становился все более немощным. Это случаи, когда все уже понимают, что скоро жизни придет конец», — поясняет эксперт «Ленте.ру».

Реакция на внезапную потерю

Второй же вариант выглядит примерно так: утром попрощались с партнером, пошли на работу, и спустя пару часов узнали о том, что любимого человека не стало — он попал в аварию и погиб, говорит Татьяна Поддубная.

Конечно, боль в обоих случаях будет одинаково сильна, но все-таки первичная реакция на смерть будет разной.

«Во втором случае она будет более эмоциональной, ведь у человека не было возможности морально подготовиться к такому исходу. Такое может случиться с каждым, к этому нет предпосылок. Психику одолеет шок, и буквально сразу же она перейдет к отрицанию случившегося. Мы будем уверять себя, что произошедшее нереально. Это нормально. Это такая защитная реакция. Если нам резко становится больно физически, мы тоже падаем в обморок, теряем сознание — это необходимо, чтобы организм не "рассыпался" от болевого шока», — говорит психотерапевт.

Она отмечает: отрицание может длиться несколько дней. Ведь когда смерть близкого внезапна, то весь уклад жизни меняется в одну секунду. «Человек был частью нашего мира, и вот его уже нет. Никто не может принять это и успеть полностью перестроиться за короткий промежуток времени. Отрицание нужно как амортизатор. При этом данная стадия в случае с человеком, который уже готов к смерти близкого, может и не проявить себя», — подчеркивает Поддубная.

Как справиться с первыми эмоциями

«Мы все любим этот вопрос, хотим как можно скорее избавиться от боли. Но эмоции — это нормально, с ними не надо справляться, — говорит психотерапевт. — Естественно после новости о смерти близкого находиться в прострации, отрицании, чувствовать нереальность происходящего. Так психика постепенно готовится к тому, чтобы принять на себя болевой удар».

Процесс скорби и его этапы

Сам процесс скорби состоит из пяти этапов, которые иногда идут линейно, а могут и накладываться друг на друга. К ним Татьяна Поддубная отнесла следующие.

Отрицание. О нем мы уже поговорили, это защитная реакция психики на внезапную новость. Мы все еще не верим в случившееся и не хотим видеть очевидные факты.

Гнев. Это, по сути, продолжение отрицания. На этой стадии нам еще кажется, что умерший человек как будто все еще присутствует с нами. Мы ведем с ним внутренний диалог. Злимся и спрашиваем себя: «Как такое возможно?! Почему так произошло? Почему близкий человек ушел из жизни?!» Гнев — это выражение нашего несогласия с теми обстоятельствами, в которых мы оказались.

Торг. Когда психика не согласна, мы начинаем торговаться. На этом этапе могут появиться чувства вины и сожаления. Человеку кажется, что если бы он сделал что-то иначе, то потери удалось бы избежать.

Депрессия. На этой стадии приходит осознание, что прошлого мира уже нет, что близкий действительно умер, и с этим уже ничего не поделаешь. Можно злиться, можно вести торги — но это ничего не поменяет. Депрессия — это время самой сильной душевной боли, страшный период горевания, который обычно длится от шести до девяти месяцев. Человек испытывает целую гамму тяжелых эмоций. Многие люди интуитивно стараются избежать этот этап, пытаются заглушить свои чувства, вернуться к обычной жизни, но делать этого не стоит, такой подход лишь увеличит количество боли впоследствии.

Принятие. Его можно описать фразой: «Я наконец-то отгоревал». Переживание утраты — это, по сути, как роды, естественное явление, которое невозможно остановить. Психика перестраивается, адаптируется к новой реальности. И для этого необходимо все выплакать, выговорить. Когда эмоции прожиты, приходит принятие. Оно, кстати, не является полным освобождением от боли. Большая потеря оставляет большой рубец, и он будет напоминать о себе и дальше. Это тоже нормально. Принятие — это состояние, когда психика находится не «под» болью, а «над» ней, мы уже можем управлять своими эмоциями, и при этом приходит понимание: как раньше уже не будет, но будет что-то новое.

Нужна ли поддержка общества

Обычно, кроме человека, которого мы потеряли, нас окружают и другие люди — это семья, друзья. Наша группа поддержки, которая может помочь пережить процесс горевания. Однако здесь, по мнению Татьяны Поддубной, каждый человек сам решает, когда именно он готов вернуться к социуму.

Кому-то важно на долгое время забиться от боли утраты в угол и самому зализывать себе раны. А кому-то нужно целыми днями разговаривать с окружающими, чтобы не сойти с ума. Многое зависит от характера.

Иногда людям страшно пойти к окружающим, даже если такое желание присутствует. Им кажется, что их чувства будут восприняты неверно. Более того, они стыдятся горевать, пытаются держать лицо, не жаловаться.

«Такое поведение чревато дальнейшими проблемами, — предупреждает эксперт. — Потому что любое непроплаканное горе потом аукнется и на физиологическом, и на психологическом уровнях. Поэтому очень важно не сдерживаться, а все-таки пережить эти болезненные ощущения любым способом. И в первую очередь для этого нужно слушать себя. Все люди горюют по-своему — так, как им это подходит».

Как поддержать того, кто столкнулся с потерей

Отдельный вопрос: как нам самим взаимодействовать с людьми, которые переживают утрату? По словам Поддубной, в нашем менталитете нет четкой культуры сопереживания, часто мы сами начинаем бояться и стыдиться чужих чувств. Но говорить человеку, переживающему горе: «Не грусти» — не лучший вариант.

«Чтобы понять, как действовать, нужно усвоить: горе — это нормально. Не нужно пытаться подбодрить человека, обесценивая его боль, — объясняет психотерапевт. — Мы же не скажем человеку, который потерял ногу и восстанавливается после ампутации: "Ну что ты хромаешь-то? Давай на свой протез и побежал!" Мы же понимаем, что нужно время, чтобы адаптироваться к переменам. Так что не идите против эмоций человека. Плохо ему, грустно, и это нормально. Самое главное в поддержке тех, кто столкнулся с утратой, это признавать их чувства как норму, не спорить с этими эмоциями, не подгонять и не блокировать их».

Поможет ли психолог

Конечно, лучшее, что можно сделать для себя в период горевания, — это обратиться за помощью к специалистам.

«Не стоит бояться психологической помощи. Адекватный психолог поможет органично пройти все стадии скорби, не избегая их, — поясняет Поддубная. — Профессионал в этом случае пользуется эмпатией: "Я тебе сопереживаю, я вижу твои эмоции, но я не погружаюсь в них с головой, я над ними, скоро так получится и у тебя". Благодаря работе с психологом о периоде горя будет явно меньше травмирующих воспоминаний, а также появится понимание, как жить дальше».

При выборе психолога эксперт советует обращать внимание на его практический опыт.

«Особенно хорошо, если это будет медицинский психотерапевт, который работал в больнице. И не три месяца, а хотя бы пару лет. В таком случае у него уже точно будет "набита рука"», — подчеркивает Татьяна Поддубная.

И главное — в процессе терапии должно быть четкое понимание, что она помогает. Сомнений быть не должно.

Что делать после стадии принятия

После прохождения всех этапов процесса горевания люди часто сталкиваются с вопросом: а что же дальше?

«Как найти новый смысл жизни? Думаю, никак. Он же специально не приходит, а возникает автоматически, когда человек открыт любому опыту. Пройдет год, трагедия встроится во внутренний мир, и станет понятно, как жить свою жизнь дальше — по новым законам. Кроме того, появится новое отношение к умершему. Главное — не бояться нового. С этим, к слову, тоже может помочь психолог», — говорит Татьяна Поддубная.

Например, если умер муж, жена сможет со временем полюбить другого мужчину. Это будет иная любовь с иными чувствами, но и прошлый союз тоже не забудется, уверена психотерапевт