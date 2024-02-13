Взрослый человек теряет родителей, к которым он привязан: как жить дальше?

Бывает, что человек лет до сорока-пятидесяти продолжает жить с родителями. Речь не о недееспособных пожилых людях, о которых необходимо постоянно заботиться. Просто эмоциональная и практическая связь настолько сильна, что человек не задумывается о сепарации. Но однажды наступает день, когда пожилая мама или отец, рядом с которой или которым прошла вся жизнь, уходит навсегда. И человек теряет смысл существования, не понимает, что дальше.

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Автор курса «Твой путь. Как изменить жизнь» в Skillbox, психолог-консультант Ольга Константиновская напомнила, что какими бы ни были отношения человека с родителями, их утрату требуется «отгоревать».

«Горевание - это естественный, хоть и эмоционально трудный процесс, помогающий психике смириться с потерей, переосмыслить образ родителя. Этот процесс проходит сложнее, когда умирает тот, с кем у человека были созависимые отношения. Когда уже взрослые дети продолжают жить с родителями, не имея собственной семьи, интересов и планов, то это указывает на непройденную сепарацию (выход из-под влияния родительских установок, обретение материальной и эмоциональной автономности). От этого напрямую зависит способность строить отношения и контакт с миром», - поделилась она своим мнением с изданием «Вести Подмосковья».

Психотерапевт Евгений Гиберт обратил внимание, что здоровая привязанность к родителям обычно трансформируется к 30-35 годам. Дети обретают независимость, перестают сильно ориентироваться на мнение родителей и строят с ними отношения на уровне взрослых людей.

«Иногда привязанность выходит за рамки и превращается в патологию. Например, когда человек всю жизнь прожил с мамой или папой, постоянно нуждаясь в их моральной и материальной поддержке, бытовых услугах и помощи в готовке/стирке/уборке», - добавил он.

Как добавила психолог Константиновская, незавершенная сепарация также встречается у тех, чьи родители проявляли гиперопеку и транслировали установки «лучше ничего не делай», «ты не справишься», «любое твое действие - потенциальная угроза твоей безопасности», «твое мнение не спрашивали» и другие им подобные. В таком случае человеку, потерявшему родителя, становится еще сложнее - приходится не только пройти горевание, но и обрести внутреннюю независимость от умершего. Жизнь вынуждает опереться на самого себя.

Специалист в области психотехнологий, нейро-коуч Юлия Че объяснила, что чаще всего первопричина - полная ориентация родителя на ребенка.

«Речь не о наблюдении за его ростом и развитием, не об удовлетворении его потребностей, а о построении жизни вокруг ребенка. Обычно это, конечно, происходит с мамой. Такие мамы в возрасте говорят, мол, «я на тебя жизнь положила». Ребенку передается эта модель поведения», - сообщила эксперт.

«Обретение внутренней независимости должно быть постепенным и бережным. Необходимо внимательно относиться к своим мыслям и чувствам, выходить из-под влияния родительских установок, поддерживать и ценить себя, не стесняться просить о поддержке близких и профессионалов, не замыкаться, но оберегать себя от ранящих контактов. Горевание способно принимать хроническую форму, длиться годами и перетекать в депрессию, когда человек старается держаться и избегать собственных чувств. Есть опасность заморозить себя изнутри, закрыться от жизни, не достигнув стадии принятия. В норме процесс горевания занимает от года до двух», - отметила специалист Константиновская.