Психолог дала советы, как пережить кризис среднего возраста у партнера

О кризисе среднего возраста мы часто слышим из старых анекдотов или фильмов, а знакомые рассказывают, что их партнеры совершают самые настоящие безумства на этой почве. Это психоэмоциональное состояние, у которого нет четких возрастных границ. Но рано или поздно (в возрасте от 35 до 50 лет) партнер по семейной жизни задается различными экзистенциальными вопросами. Психолог Карина Чен рассказала «ФедералПресс», как пережить кризис среднего возраста у партнера.

«Этот трансформационный период можно сравнить с зависанием жизненных программ человека, а его преодоление – с перепрошивкой сознания. Справиться с этим критическим этапом в семье можно – все зависит от грамотных и своевременных шагов со стороны второй половинки», – отметила психолог.

По словам Чен, есть три рекомендации, как пережить кризис среднего возраста у партнера.

1. Не ищите причину в себе

Постарайтесь не обижаться на своего партнера за то, что у него появился целый том вопросов в душе. Или что он закрылся и желает побыть наедине с собой. Разделяйте свою самооценку и его личностный кризис. Самую большую ошибку вы можете совершить, думая, что дело в вас, что вы недостаточно хороши, что вы делаете что-то не так. Очень важно сохранить критичность и объективную оценку происходящего. Если вы чувствуете, что не справляетесь, обратитесь к психологу!

2. Принять и признать, что партнер меняется

Бороться со сложившейся ситуацией, «возвращать» партнера в брак, чтобы все стало безоблачно, как прежде, – это плохая затея. Вы сможете пережить кризисные изменения, только если будете работать над собой и принятием, а не стараться убедить партнера, что он сошел с ума.

3. Разговаривайте

Именно в этот период ваша вторая половинка начинает знакомиться с настоящим собой, своими потребностями и желаниями. Возможно, партнер начал понимать, что его мечты, которые он откладывал с юности, больше не могут ждать осуществления. Прислушивайтесь к своему партнеру, больше разговаривайте, постарайтесь синхронизироваться с его желаниями. А вдруг его странный порыв уволиться с надоевшей работы и уехать в Тибет не такой уж и безумный?

«Кризис среднего возраста – это не просто трудный период, но и возможность для развития и самоосознания. Ваша поддержка и понимание могут сыграть решающую роль в том, как ваш партнер переживет этот этап. Вместе вы сможете найти новый смысл и радость в жизни», – подытожила Чен.