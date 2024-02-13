Опрос: четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть

Четверть россиян ходят на свидания, чтобы поесть. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса услуг YouDo и дейтинг-сервиса Twinby.

В исследовании приняли участие 12 894 человека. 12 процентов опрошенных приходят на встречу от скуки, а в надежде встретить свою любовь — 36 процентов. Уточняется, что значительное большинство россиян (87 процентов) верит в настоящую любовь. 92 процента респондентов помнят свою первую любовь, шесть процентов — нет, а два процента заявили, что никогда по-настоящему не влюблялись.

Больше половины участников опроса ходят на свидания, чтобы найти человека, с которым можно прожить до самой старости. Почти треть опрошенных ответственно подходит к выбору второй половинки для создания семьи, 14 процентов — для того, чтобы было с кем провести время, а никого не ищут, потому что им не нужна вторая половинка, лишь три процента россиян.

— Большая часть россиян хорошо относится к Дню всех влюбленных и всегда его отмечает — так ответили 64 процента респондентов. Нейтрально относятся к празднику 11 процентов, считают этот праздник происком маркетологов — 16 процентов и негативно — девять процентов, потому что всегда проводят этот день в одиночестве, — следует из отчета.

Чаще всего россияне находят свою пару в дейтинг-сервисах, соцсетях и на работе, передает РИА Новости.