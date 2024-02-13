Названа идеальная разница в возрасте супругов: статистика от ЗАГСа

Так, 27 % опрошенных считают, что в семейной паре муж должен быть старше на три-пять лет. При этом 17 % новгородцев уверены, что супруги должны быть примерно одного возраста. Разница не должна превышать два года. Еще 12 % респондентов уверены, что муж должен быть старше на пять-десять лет. Реже всего граждане голосовали за варианты, когда женщина старше мужчины на много лет. Сотрудники ЗАГСа отметили, что в реальной жизни более половины граждан, зарегистрировавших брак в Новгородской области в 2023 году, являются ровесниками или имеют разницу в возрасте в один-два года. Однако есть и рекорды. Например, в одной из пар, о которой рассказали эксперты, жена была старше на 21 год, а в другой – муж на 27 лет. Специалисты ЗАГСа согласились с тем, что разница в возрасте не имеет значения, если брак заключается по любви. Как помогают семьям в Новгородской области Новгородские власти отмечают, что намерены помогать семьям. Особое внимание будет уделано повышению рождаемости. Так, по оценкам аналитиков, в Новгородской области число молодых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет будет ежегодно расти в течение нескольких лет. Именно на их демографический потенциал следует делать ставку, мотивировать к рождению детей.