Психолог объяснила, как побороть зависимость от гаджетов
Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала порталу Pravda.Ru, что гаджетомания может вызывать симптомы, аналогичные наркомании или алкоголизму, среди которых тревожность играет ключевую роль.
Более того, зависимость от гаджетов может проявляться через физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость и онемение конечностей, что может привести к ощущению дезориентации.
Отмечается, что уровень зависимости может зависеть от эмоционального состояния и структурированности личности. Те, кто более эмоционально уязвимы, склонны к постоянному использованию гаджетов для получения ярких эмоций, в то время как люди с более структурированной личностью обычно менее подвержены зависимости.
С развитием цифровых технологий новые поколения становятся более подвержены зависимости от гаджетов уже с самого детства из-за интеграции интернета в учебные процессы и общение.
Однако есть разумные подходы к использованию гаджетов в детском возрасте. Некоторые психологи рекомендуют ограничивать время экрана и вводить строгий контроль с раннего возраста, в то время как другие призывают разработать программы для правильного введения детей в цифровой мир, чтобы предотвратить развитие интернет-зависимости и сохранить баланс между цифровым и реальным миром.
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