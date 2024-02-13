Психолог объяснила, как побороть зависимость от гаджетов

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказала порталу Pravda.Ru, что гаджетомания может вызывать симптомы, аналогичные наркомании или алкоголизму, среди которых тревожность играет ключевую роль.

© unsplash.com

Более того, зависимость от гаджетов может проявляться через физические симптомы, такие как учащенное сердцебиение, потливость и онемение конечностей, что может привести к ощущению дезориентации.

Отмечается, что уровень зависимости может зависеть от эмоционального состояния и структурированности личности. Те, кто более эмоционально уязвимы, склонны к постоянному использованию гаджетов для получения ярких эмоций, в то время как люди с более структурированной личностью обычно менее подвержены зависимости.

С развитием цифровых технологий новые поколения становятся более подвержены зависимости от гаджетов уже с самого детства из-за интеграции интернета в учебные процессы и общение.

Однако есть разумные подходы к использованию гаджетов в детском возрасте. Некоторые психологи рекомендуют ограничивать время экрана и вводить строгий контроль с раннего возраста, в то время как другие призывают разработать программы для правильного введения детей в цифровой мир, чтобы предотвратить развитие интернет-зависимости и сохранить баланс между цифровым и реальным миром.