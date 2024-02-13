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Психолог Вафин рассказал, какие профессии портят семейную жизнь

Психолог Артур Вафин рассказал, какие профессии плохо влияют на семейную жизнь.

Психолог рассказал, какие профессии портят семейную жизнь
© Вечерняя Москва

— Конечно, мы живем не в то время, когда профессия официантки ассоциировалась с девушками легкого поведения или была непрестижной. Но, тем не менее, эта работа может стать причиной ревности со стороны мужа, — отметил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди мужских профессий, по мнению эксперта, нежелательны для брака те, что предполагают вахтовый метод работы и длительные командировки.

Построить крепкую семью, по словам собеседника, проще тем, чья работа не предполагает авралов и связана с нормированным графиком, предполагающим пятидневную рабочую неделю и выходные.

Психолог добавил, что самая высокая доля разводов фиксируется у барменов и массажистов: активное взаимодействие с телом и с людьми в измененном состоянии сознания провоцируют ревность.

До этого адвокат Виктория Шевцова рассказала о нюансах раздела совместного бизнеса между супругами в случае развода. Так, если бизнес существует в форме акционерного общества (АО), то перед разделом предстоит определить реальную стоимость акций каждого из супругов, передает RT.

Россия вошла в топ стран по числу разводов. Что чаще всего становилось причиной ссор между супругами в 2023 году, рассказала адвокат по бракоразводным делам Виктория Данильченко.

Психология
Виктория Данильченко
Артур Вафин
Виктория Шевцова