Психолог рассказал, какие профессии портят семейную жизнь

— Конечно, мы живем не в то время, когда профессия официантки ассоциировалась с девушками легкого поведения или была непрестижной. Но, тем не менее, эта работа может стать причиной ревности со стороны мужа, — отметил эксперт в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».