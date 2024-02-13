Коуч дала 5 советов для поднятия женской самооценки

Самооценка женщины включает в себя чувство самоценности, уверенности, уважения и любви к себе. Если с ней есть проблемы, это может повлиять на разные сферы жизни: карьеру, финансы, общее благополучие и личную жизнь. Как создать правильное отношение к самой себе, рассказала изданию «Страсти» энерго-коуч Вероника Ким.

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Эксперт советует поставить себя на первое место в своей жизни и в первую очередь выстраивать отношения с самой собой. Коуч порекомендовала прислушаться к собственным желаниям, мечтам, проанализировать, чего вы хотите, а чего — нет, с кем вам приятно общаться, а с кем — в тягость. Обратите внимание на свои потребности, потому что вы — главный человек в своей жизни. Мужчина, дети и родственники — на втором плане.

Займитесь своим здоровьем, в частности, обратите внимание на проблемы с зубами. Часто люди не придают значения состоянию зубов, которые не видны для окружающих, но для здоровой самооценки важно следить за всей полостью рта. Отсутствие комплексов по поводу своего внешнего вида придает уверенность и привлекает в вашу жизнь деньги и успех.

Ким уверяет, что чтение книг позитивно скажется на вашем самовосприятии. Это может быть художественная, историческая литература или книги по психологии. В процессе чтения формируются нейронные связи, улучшается речь, а вы — развиваетесь. С человеком, который много читает, приятно вести беседу, он может отстоять свою точку зрения в споре и вести успешные переговоры.

Для здоровой самооценки немаловажную роль играет профессиональный рост. Повышайте квалификацию, прокачивайте навыки, если чувствуете себя не до конца уверенно в профессии — это залог здоровой самооценки.