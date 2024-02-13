Психолог рассказала о природе высокомерия у снобов

«Надменное, высокомерное отношение к другим людям — это отличительные характеристики снобизма. Что-то у них получается, по их мнению, лучше, чем у других людей, в чём-то они считают себя экспертнее, чем другие люди, то есть другие люди, по их мнению, не дотягивают до их уровня. Отсюда презрительное отношение. Ему важно казаться успешнее, чем он есть. Они чувствуют желание приблизиться к тем людям, которых считают ровней, но не всегда у них это получается. Но при этом большой разрыв и боль от того, что те люди, с которыми они росли, из общества, из которого они выбрались и развились, эти люди перестают их понимать, тогда снобы чувствуют большое одиночество. Тогда они злятся на этих людей, разрыв увеличивается между ними, отсюда рождается высокомерие».