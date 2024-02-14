Приянка Чопра рассказала о способе повысить самооценку

41-летняя знаменитость заявила, что многим людям необходимо иногда себя баловать, чтобы отвлечься от стрессов, которые возникают в повседневной жизни.

«То небольшое время, которое мы уделяем себе, может оказать глубокое влияние на нашу уверенность в себе и наше самоощущение», — объяснила она.

«Каким бы ни был ваш вариант, будь то маска для лица на ночь или великолепный макияж. Это оказывает глубокое влияние на нашу самооценку», — уточнила собеседница издания.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли раскрыл неприглядный секрет о гигиене своего коллеги Брэда Питта. Звезда молодежного телесериала «Беверли-Хиллз, 90210» отметил, что в конце 1980-х годов жил с Питтом в одной квартире в Лос-Анджелесе, США. При этом, по словам артиста, приятели периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа.