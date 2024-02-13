Четверть россиян ходят на свидания только ради ужина. И как вам?

Четверть россиян ходят на свидания только для того, чтобы поесть. От скуки романтические встречи посещают 12 процентов, а с целью найти любовь — только 36 процентов респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса одного из отечественных сайтов знакомств.

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Андрей Кормухин, председатель партии традиционалистов России «За семью», лидер общественного движения «Сорок сороков»

— Я считаю, что эта статистика — результат тридцатилетнего пути к обществу потребления, когда эгоцентризм в системе ценностей ставится на первое место. Молодые люди хотят не создавать семьи, а жить только ради себя. Конечно, сейчас есть сдерживающие факторы, мы постепенно возвращаемся на путь традиционных ценностей. Нас радует то, что приняли поправки в Конституцию, и то, что вектор развития нашей страны направлен на нравственное и духовное развитие. Очень хотелось бы увидеть, что со временем эгоцентричный подход к жизни, этот либеральный вектор, у молодежи пропадет.

Алена Никольская, семейный системный психотерапевт:

— Одна из самых больших проблем для людей — это одиночество. Если человеку кажется, что он не очень самодостаточен, то он любыми способами пытается восполнить в себе это качество за счет партнера.

Есть люди, которые постоянно бывают на свиданиях, потому что им не хватает эндорфина, и они таким образом получают позитивные эмоции. Кто-то ходит ради развлечения, кто-то пытается выйти из предыдущих отношений, а кто-то просто от скуки. Все эти факторы могут повлиять на то, что свидание — романтический ужин у пары будет разовым. Поход на свидание необязательно должен иметь какой-то итог. То, что такая встреча уже состоялась, это в любом случае хорошо.

Поход на свидание дает дополнительные яркие эмоции, помогает вырваться из привычных будней. И иногда это бывает возможностью встретить свою любовь. Поэтому я не считаю такую статистику плохой.

Алексей Родин, основатель агентства семейных финансов:

— На первом свидании, безусловно, есть вероятность того, что человек пришел просто поесть или согласился на встречу от скуки. Но плохо ли это? Я так не думаю. Если человек захотел пойти в ресторан поесть или накормить кого-нибудь, значит, он уже выделил на это часть своего бюджета. Его же никто не заставляет идти силой, он идет в заведение по своей воле.

Может быть, свидание и правда ни к чему не приведет, а может быть такое, что после совместного ужина оба человека поймут, что они идеально друг другу подходят. И обычная мотивация поесть может перерасти в прекрасный, крепкий союз, который будет длиться долгие годы. А с финансовой точки зрения — если грамотно планировать свой бюджет, то ни одно свидание не проделает брешь в денежной составляющей человека. Если человек осознанно подходит к своим расходам, ему не страшна оплата чьего-то ужина.

Татьяна Кобзева, социолог:

— На самом деле любовь как была, так и останется главной ценностью человека, в том числе и для тех, кто ходит на свидания. Однако опыт близких отношений, начиная с самого первого опыта — отношений с матерью и отцом, — часто оставляет после себя много боли, ощущения отвержения, ненужности, разочарования. Таким людям во взрослом возрасте сложно строить близкие связи с другими, признаваться в своей потребности в любви, близости, понимании и принятии. Они склонны защищаться от своей фундаментальной потребности в любви, используя обесценивание, разочарование, цинизм, прагматичный подход к романтике и отношениям.