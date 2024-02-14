Психологи назвали важный маркер одиночества и избегания отношений

Кипрские ученые из Университета Никосии выяснили, какая черта характера связана с желанием людей оставаться вне отношений. Согласно их выводам, такое поведение обусловлено страхом перед обязательствами. Статья опубликована в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

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В онлайн-исследовании приняли участие 453 человека со средним возрастом около 30 лет. Они заполнили анкеты, ответив на вопросы о самооценке, партнерстве, качествах личности и личном восприятии отношений.

"В текущем исследовании мы обнаружили, что одной из причин одиночества людей является повышенный страх перед отношениями. Проще говоря, многие люди боятся вступать в интимные отношения, предпочитая вместо этого быть одинокими", — объяснил ведущий автор научной работы, профессор Менелаос Апостолу.

Ученый добавил, что уровень страха перед отношением позволяет прогнозировать такие нюансы, как удовлетворенность сексуальной жизнью. Как правило, люди, у которых близкое партнерство вызывает тревогу, получают меньше удовольствия от секса.

В целом исследование выявило доказательства того, что наличие страха перед обязательствами в отношениях было обусловлено характером людей и их опытом предыдущих партнерств.