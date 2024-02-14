В эпоху популярности соцсетей кажется, что у людей проблем с любовью к себе нет. Но действительно ли такой взгляд на себя полезен для ментального здоровья?

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Эксперты-психологи подчёркивают, что любить себя — это не значит вести себя эгоистично. Существует чёткая грань между здоровыми формами любви к себе и нарциссическими. Но как их различить?

В 2023 году учёные Ева Хеншке и Питер Зедльмайер провели серию интервью с психотерапевтами и другими экспертами о том, что такое любовь к себе. Выяснилось, что у этой любви есть три основные характеристики: самопринятие, контакт с самим собой, забота о себе.

Некоторые специалисты утверждают, что сострадание к самому себе необходимо для честного понимания собственного поведения. То есть нам нужна тёплая и сострадательная саморефлексия, чтобы избежать попыток оборониться, которые сопровождаются страхом осуждения, даже если мы сами выступаем в качестве судьи. Позитивная любовь к себе по этой причине может помочь нам расти как людям.

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Самосострадание может понадобиться человеку для того, чтобы он смог признать свои ошибки. Современные психологи как раз и трактуют любовь к себе как сострадательное отношение к самому себе. И в этой идее нет на самом деле ничего противоречивого, так как она не предполагает отказ от самокритики. Самосострадание позволяет нам критически себя оценивать и за счёт этого расти, что приводит к устойчивости. Это порождает противоположность нарциссической эгоцентричности.