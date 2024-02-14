Ловим кайдзен: привычки для счастливых отношений

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

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На календаре 14 февраля, поэтому сегодняшний текст - тематический. В День святого Валентина поговорим о полезных привычках, которые стоит взять на вооружение двум любящим людям. Они про внимание и заботу, необходимые для того, чтобы долгие отношения не превратились в скучную рутину.

Интересоваться друг другом

Казалось бы, очень очевидный совет. Но не всё так просто. В первое время после знакомства пары активно узнают друг друга, и постепенно этот интерес угасает. Если вы долгое время вместе, важно регулярно интересоваться, как дела у вашего партнёра. Этот вопрос не должен быть дежурным, проявите настоящую заинтересованность в том, что произошло у вашей половинки в течение дня. Уходить от ответа означает нарушать коммуникацию, так что не отмалчивайтесь.

Ссориться правильно

Присутствие конфликтов в отношениях нормально, важно уметь их правильно решать. Во время ссоры не обвиняйте партнёра, а объясняйте, что вы чувствуете из-за его действий. Фразы типа: "Ты везде разбрасываешь грязные носки, тебе плевать, что я делаю всю работу по дому!" - неконструктивны. Вместо этого скажите: "Я чувствую, что ты недооцениваешь мой вклад в наш быт, и хочу больше помощи от тебя". Не закрывайтесь, не защищайтесь и не критикуйте, а лучше всё обсудите. Вам нужен консенсус, а не победа какой-то одной стороны. Решить спор лучше в тот же день, когда он возник, чтобы не копить обиду и плохие эмоции.

Делать что-нибудь вместе