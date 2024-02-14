Названы главные страхи женщин перед разводом

«Эти страхи могут быть оправданы, а могут и нет. Например, частое заблуждение — "все оформлено на мужа, значит, я ничего не получу". Согласно закону, все имущество, что приобретено супругами в браке, общее и делится поровну — независимо от того, на чье имя оно записано. Исключение составляют случаи, когда был заключен брачный договор или имело место дарение или наследство. Другое дело, если в период брака супруг оформил имущество на своих родственников. Здесь бывшей жене действительно есть за что переживать», — высказалась собеседница «Ленты.ру».