Стресс может быть причиной возникновения тяги к соленому

Тяга к соленой пище может возникать из-за обезвоживания, которое может развиться на фоне высокой температуры и при отравлении. Об этом Pravda.Ru рассказала гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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Помимо этого, такое пристрастие может быть связано с гормональной перестройкой, например, во время предменструального синдрома или беременности, а также с недосыпом, усталостью и стрессом. Тяга к соленому может указывать и на некоторые заболевания, продолжила врач. Например, с болезнью Аддисона.

"Это редкое заболевание связано с нарушением работы надпочечников. Они производят недостаточно гормонов, которые регулируют баланс жидкости в организме. У пациентов с этой болезнью плохой аппетит, они резко теряют вес, во рту могут появиться болезненные язвы", - уточнила она.