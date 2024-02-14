Зависимость и привыкание: почему женщина теряет сексуальный интерес к мужу

Бывает и так, что счастливая — во всех сферах — семейная жизнь в какой-то момент омрачается проблемами в сексуальной сфере. Часто у женщины просто исчезает желание своего мужчины. Сексолог Анна Адамова рассказала WomanНit о причинах этого явления.

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Привыкание друг к другу

На начальном этапе отношений пара в восторге друг от друга — каждый секс проходит просто феерически. Происходит всплеск гормонов, от которых может возникать своего рода зависимость. Анна:

«Всплеск может продолжаться около трех лет, затем, что естественно, эйфория уходит. Чтобы вернуть страсть в отношения, важно открыто говорить о своих желаниях и переходить на новый этап, тем самым, внося новизну в уже ставший понятным секс».

Объект желания становится доступным

В начале отношений и мужчина, и женщина стремятся очаровать друг друга, эта «охота» приносит неимоверное удовольствие обоим партнерам. В браке партнер становится максимально доступен, уже нет былого азарта. Сексолог:

«Интерес к тому, что постоянно под рукой, очень быстро пропадает. Опять же, важно проговаривать все сложные моменты в интиме, чтобы избежать конфликтов на этой почве».

Комплекс «Мадонны и блудницы»

Этот момент относится к мужской половине в паре. В долгих отношениях, в браке, у большинства мужчин проигрывается новое чувство к любимой женщине — он может начать ассоциировать ее со своей матерью. Анна:

«Нередко в таком состоянии мужчина отправляется реализовывать свои фантазии где-то на стороне. При этом он может обожать супругу и даже не думать о разводе, однако сексуальные вопросы при наличии этого комплекса мужчине становится решить все сложнее в постели с женой».

Контрзависимость

Неприятное состояние, при котором человеку трудно раскрыться перед партнером. Одному из супругов, чаще женщине, может казаться, что если она раскроет перед мужем свои сексуальные желания, она станет от него зависимой эмоционально. Анна: