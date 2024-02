Дискриминация по возрасту. Что такое эйджизм и как он нам мешает?

Когда на экраны вышел сериал «И просто так…» (And Just Like That) — продолжение культового «Секса в большом городе» — многие зрители были возмущены, что постаревшие актрисы играют все тех же свободолюбивых женщин, которые в свои 55–60 лет по-прежнему интересуются новыми знакомствами, сексом и экстравагантными нарядами