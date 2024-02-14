Дискриминация по возрасту. Что такое эйджизм и как он нам мешает?

По России запрещена законом, но работодатели научились обходить ограничения. Причем поиск работы — не единственная сфера, где можно встретить эйджизм. В материале «Ленты.ру» приводим другие примеры и объясняем, что это за явление, на чем оно основано, как ему противостоять.

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Что такое эйджизм

Эйджизм (от англ. age — возраст) — это вид дискриминации, основанный на стереотипах и предрассудках относительно людей определенного возраста.

Впервые этот термин употребил директор Национального института старения США Роберт Батлер еще в 1969 году во время беседы с репортером Washington Post. На размышления о возрасте Батлера натолкнула дискуссия о строительстве общественного жилья для пожилых, бедных и чернокожих людей в престижном районе Вашингтона — местное комьюнити тогда очень противилось такой инициативе.

«Это как расизм, только эйджизм!», — возмущенно воскликнул Батлер, и его высказывание попало на первую полосу газеты.

Впоследствии он написал статью, посвященную этой проблеме, и с тех пор термин «эйджизм» прочно вошел в обиход социологов.

Батлер описывал эйджизм исключительно как негативное отношение к пожилым людям.

В Америке детство романтизируют, юность боготворят, людей среднего возраста наделяют властью, поскольку они работают и оплачивают счета, а старики, чьи дни не имеют цели, не получают ничего; старики мешают Роберт Батлер директор Национального института старения США

Долгое время такое определение действительно было очень точным, и до сих пор в большинстве стран с эйджизмом сталкиваются, в основном, пожилые люди. Им сложнее устроиться на работу, а врачи зачастую смотрят на их историю болезни сквозь пальцы и на все жалобы дают одно объяснение: «Это возраст!». Однако эйджизм касается и молодых людей, например, когда им отказывают в крупном кредите или в повышении, ссылаясь на неопытность. Такое явление называют «обратный эйджизм» или «янгизм» (youngism).

Насколько распространена проблема

Эйджизм затрагивает миллиарды людей по всему миру — вне зависимости от места их проживания, социального и семейного статуса и внешнего вида. Согласно исследованию The Lancet, каждый третий человек утверждает, что хотя бы раз в жизни сталкивался с эйджизмом, а каждый шестой человек старше 60 лет говорит, что за прошедшие 12 месяцев становился жертвой грубого обращения в общественных местах, таких как больницы и дома престарелых.

По данным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и учеными из ведущих мировых университетов, каждый второй человек на планете в той или иной степени придерживается эйджистских взглядов — об этом говорят результаты опроса 83 тысяч респондентов из 57 стран.

Как выяснилось, негативные установки по поводу возраста наиболее распространены среди молодых людей с низким уровнем образования

Проявления эйджизма: примеры

Сложности с трудоустройством

Эйджизм на рабочем месте — единственный вид дискриминации по возрасту, который в России считается нарушением федерального закона. Согласно трудовому кодексу РФ, работодатель не имеет права указывать в вакансии желаемый возраст кандидата, однако это не облегчает жизнь соискателей.

Согласно опросу SuperJob, в России проще всего устроиться на работу людям в возрасте 30–35 лет, а тяжелее всего — кандидатам 54–56 лет. При этом даже после 40–45 лет, по словам многих соискателей, им приходится бороться с дискриминацией при поиске работы.

Многие рекрутеры обходят закон с помощью формулировок «молодая творческая команда», «требуется энергичный и креативный сотрудник», «наш коллектив состоит из людей 25–30 лет»

Это отталкивает работников в возрасте, даже если они подходят по всем параметрам.

Подобная проблема наблюдается и в западных странах. Так, согласно опросу аналитического центра Resolution Foundation, восемь миллионов британцев в возрасте от 18 до 64 лет заявили, что за прошедший год не смогли устроиться на работу из-за дискриминации, при этом 3,7 миллиона сотрудников пострадали от эйджизма.

Пожилые работники возраста.

У молодых специалистов тоже не самая выгодная позиция — многим из них отказывают в должности из-за небольшого опыта работы и отсутствия практических умений

Учитывая, что выпускникам бакалавриата и магистратуры в среднем 22–24 года, у них остается всего несколько лет, чтобы набраться достаточного опыта и получить хорошую должность до наступления 30-летия.

Пренебрежение со стороны врачей

С фразой «А что вы хотели, это возрастное!» сталкивался, пожалуй, каждый человек старше 35 лет. У людей пенсионного и предпенсионного возраста ситуация еще сложнее — медперсонал может позволить себе обращаться с ними грубо и неуважительно, игнорировать важные жалобы, объясняя все процессы естественным старением организма.

Особенно сильно эта проблема проявилась во время пандемии, когда в большинстве стран все силы были брошены на лечение молодых людей, а к пожилым зачастую даже не приезжала скорая. Самая жуткая и показательная история произошла в канадском городе Квебек, где почти 10 процентов пациентов всех домов престарелых умерли от коронавируса в первые месяцы пандемии. По словам политика и геронтолога Режана Эбера, в Квебеке и до COVID-19 перераспределяли ресурсы в пользу других пациентов, что привело к нехватке врачей и медсестер в домах престарелых.

Во время пандемии пожилые пациенты жили в устаревших зданиях с недостаточной вентиляцией и были вынуждены делить свои спальни и ванные комнаты с другими людьми.

По данным Института общественного здравоохранения Квебека, около половины случаев смертей от COVID-19 во время первой волны пандемии произошли в домах престарелых, а 92% людей, умерших в период с 25 февраля по 11 июля 2020 года, были старше 70 лет

Предвзятость со стороны сервиса

В 2022 году британская исследовательская группа Which? обнаружила, что годовая премиум-подписка в приложении Tinder для людей 30–49 лет стоит на 48 процентов дороже, чем для аудитории до 30 лет, а для людей старше 50 лет — на 46 процентов. Цены варьировались от 26 до 116 фунтов. Когда об этом узнали пользователи, они подали коллективный иск о возрастной дискриминации и выиграли суд — создатели сервиса выплатили пострадавшим от эйджизма 11 миллионов долларов.

В то же время некоторые пользователи сервиса аренды жилья Airbnb жаловались на обратный эйджизм.

Собственники отказывались сдавать квартиры молодым людям, поскольку переживали, что гости будут устраивать шумные вечеринки и испортят мебель

Недостаточная репрезентация в массовой культуре

«Когда мне исполнилось сорок лет, мне три раза за год предложили сыграть ведьму», — Мерил Стрип. Ей удалось перешагнуть через стереотипы и сыграть гораздо более разноплановые роли (сейчас ей 74 года), однако в целом и современная ситуация в Голливуде похожа на ту, что описала актриса.

Согласно отчету института Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ, с 2010 по 2020 год персонажи в возрасте 50+ составляли менее четверти всех героев самых кассовых американских фильмов и телевизионных шоу. Более того, четверо из пяти были мужчинами. Женщины старше 50 лет, если и появлялись на экране, то играли, как правило, роли второго плана, а их персонажи редко получали интересное развитие. Отсутствие репрезентации взрослых людей в массовой культуре укрепило устоявшиеся стереотипы.

Когда на экраны вышел сериал «И просто так…» (And Just Like That) — продолжение культового «Секса в большом городе» — многие зрители были возмущены, что постаревшие актрисы играют все тех же свободолюбивых женщин, которые в свои 55–60 лет по-прежнему интересуются новыми знакомствами, сексом и экстравагантными нарядами

Наиболее частые эйджистские стереотипы

О пожилых людях:

медлительные, не хотят учиться новому и опираются на устаревшие знания; не владеют современными технологиями и с трудом их осваивают; не справляются с большими объемами информации, не могут проявлять гибкость; часто болеют, при этом многие их проблемы — возрастные и не поддаются лечению; не интересуются современными трендами; их увлечения — скучные; готовы довольствоваться тем, что у них есть, потому что «жизнь уже прожита».

О молодых людях:

безответственные и неопытные; с трудом концентрируются на важных задачах, не могут принимать взвешенные и эффективные решения; проводят больше времени на вечеринках, чем дома, много пьют и заводят беспорядочные знакомства; не могут оторваться от гаджетов и не умеют общаться вживую; не уважают старших и отвергают семейные ценности.

Чем опасны стереотипы и предубеждения по поводу возраста

По ООН, эйджизм — такая же серьезная и масштабная проблема, как расизм и дискриминация по гендеру или инвалидности. Изучая проблему эйджизма, ученые Йельской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что дискриминация по возрасту негативно влияет на физическое и психическое здоровье и увеличивает у пожилых людей риск развития хронических болезней. Кроме того, общественная неприязнь по отношению к пожилым приводит к их отстраненности от социума, часто провоцирует у них депрессию, что в конечном итоге снижает продолжительность жизни. Проблемы со здоровьем, вызванные эйджизмом, стоят американской экономике 63 миллиарда долларов в год — эти средства тратятся на уход за людьми старше 60 лет.

При этом необходимо помнить, что в данный момент население большинства стран мира стареет, а рождаемость снижается. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году доля людей старше 60 лет по всей планете вырастет с 12 до 22 процентов.

В России уже к 2030 году пожилые люди будут составлять почти треть населения

Чтобы минимизировать материальные и человеческие потери от эйджизма, важно уже сейчас менять в обществе представление о старости, оказывать пожилым людям необходимую поддержку и создавать для них комфортные условия.

Что можно сделать для борьбы с эйджизмом

Запретить его на законодательном уровне

Инициатива должна идти от государства. Сейчас закон касается только трудовой сферы, однако важно выступать за то, что пожилые люди нигде не должны сталкиваться с пренебрежением и дискриминацией.

Вести просветительскую работу

Важно объяснять людям, что старость — это не болезнь и не проклятие, а естественная часть жизни. Люди, которые вступают в пожилой возраст, нисколько не хуже людей среднего возраста, так же, как и молодые. У них могут быть как свои преимущества (богатый жизненный опыт, хорошее образование), так и недостатки (быстрая физическая утомляемость и неуверенность в обращении с телефоном последней модели). Важно проводить тематические дискуссии и встречи, рассказывать, как интегрировать пожилых людей в молодой коллектив, давать слово представителям старшего поколения.

Укреплять связь между поколениями