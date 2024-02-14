Психолог посоветовал делегировать обязанности в больших семьях

Если один ребенок в семье уже подрос, то ему можно передать какую-то часть домашних обязанностей. Такой совет дал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

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Старший ребенок может присмотреть за младшими братьями и сестрами, проводить их в спортивную секцию, помочь выполнить домашнее задание по какому-либо школьному предмету.

Таким образом, родитель сможет выиграть для себя дополнительное время на другие дела, а старшим детям привить ответственность, организованность и самостоятельность. Психолог добавил, что в многодетных семьях дети редко вырастают эгоистами, они больше осознают ценность семейных уз и становятся надежной опорой для родителей.

Он отметил, что любящие дети и уютный дом, в котором можно ощутить спокойствие и поддержку, уверенность в завтрашнем дне, является тем самым островком гармонии и взаимопонимания, спасающим от негатива и потрясений, передает РИАМО.