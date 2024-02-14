Россиян предупредили о негативных сторонах влюбленности

Люди в состоянии влюбленности начинают хуже мыслить, заявил мнемонист Николай Ягодкин. В разговоре с Пятым каналом эксперт подчеркнул, что это связано с преобладанием эмоциональной составляющей над рациональной. Влюбленность может отразиться на тех решениях, которые принимает человек, так как разум притупляется.

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Мне кажется, что все влюбленные хуже мыслят. Все потому что у нас есть либо рацио, либо эмоцио. Когда последнее преобладает, разум обычно притупляется. Мышление меняется, что отражается на принятых решения, — пояснил эксперт.

Кроме того, влюбленность может приводить к снижению фокуса внимания. Человек будет отвлекаться от рабочих процессов из-за постоянных мыслей о партнере. В таком состоянии тяжело сосредоточиться на чем-либо. Ягодкин добавил, что и мужчины, и женщины склонны идеализировать своих возлюбленных. Они считают своих партнеров идеальными и не замечают негативных черт характера.