Почему День святого Валентина вызывает раздражение, объяснила специалист

Имея негативное отношение ко Дню всех влюбленных, лучше не отмечать этот праздник. Раздражение от парочек вокруг и влюбленных, признающихся в своих чувствах, говорит об остром ощущении одиночества. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

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Специалист объяснила, что такие праздники могут вызывать раздражение, если человек еще не нашел свою половинку.

— Дело в том, что праздники заставляют еще острее ощутить одиночество или те проблемы, от которых раньше можно было спрятаться за работой или иными заботами, — отметила Наумова.

Чтобы избавиться от негативного отношения ко Дню святого Валентина, пора задуматься о налаживании личной жизни. Восприятие праздника можно изменить, если не относиться к нему как ко дню только влюбленных пар. Например, поздравить можно родных и друзей.

— Во-вторых, это уже давно семейный праздник. Измените негативное восприятие этого дня, придайте этому празднику свои смыслы, которые близки вам, — продолжила Наумова.

После таких принятых мер Валентинов день перестанет вызывать негативные чувства, отметила специалист. Наумова добавила, что люди, заставшие праздник на работе, могут устроить непродолжительные посиделки с коллегами, чтобы разделить с ними эмоции любви и преданности к работе, заключила собеседница «ВМ».