Психолог рассказала, как относиться к подростковой влюбленности
Влюбленность является значимым этапом в жизни ребенка, и родителям не следует критиковать выбор подростка, рассказала в беседе с РИАМО психолог Евгения Васильева. По ее словам, это может испортить отношения между ребенком и взрослыми.
Родителю не стоит критиковать выбранного подростком партнера и настраивать против него. Это может испортить отношения между родителем и ребенком и сблизить влюбленных: они сплотятся для того, чтобы вместе преодолевать препятствие в виде непонимающих взрослых, — объяснила специалист.
Она напомнила, что влюбленный человек под влиянием эмоций идеализирует своего партнера, теряя способность оценивать его объективно, не замечая недостатков и преувеличивая достоинства. Поэтому если родители видят, что партнер не соответствует их ребенку в воспитании или интеллектуальном развитии, то лучше всего не запрещать им общаться, а наоборот, приглашать их вместе домой, беседовать, обсуждать семейные ценности и просить гостя высказаться на важные темы.
Вполне возможно, что, услышав размышления объекта воздыхания, ваша дочь или ваш сын задумаются о своем выборе, — резюмировала эксперт.
Ранее мнемонист Николай Ягодкин предупредил, что люди в состоянии влюбленности начинают хуже мыслить. Эксперт подчеркнул, что это связано с преобладанием эмоциональной составляющей над рациональной.