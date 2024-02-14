Любовь на расстоянии: как сохранить отношения

Иногда различные обстоятельства могут разлучить пару, оставив между ними только дистанционное общение — через звонки, переписки в социальных сетях. Психолог Елена Расторгуева рассказала, какие риски несут такие отношения.

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Елена Расторгуевагештальт-терапевт, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии ПНИПУ

Любовь по Интернету

Тенденция начинать отношения на расстоянии стремительно развивается: по данным «Ведомостей», 10 млн россиян ежемесячно пользуются онлайн-сервисами для знакомств, и эта цифра увеличивается. Чем это объяснить? Прежде всего, доступностью. Во-вторых, экономией сил, времени, средств и возможностью отсева неподходящих кандидатов. Кроме того, удаленное общение легче дается людям, которым тяжело заводить новые очные знакомства.

Но когда каналы восприятия друг друга ограничены, представления о реальном собеседнике дополняются фантазией, проекцией своего внутреннего образа. Особенно если человек не проявляет себя активно в переписке, увеличивая таким образом поле для воображения. Поэтому связь, поддерживаемая исключительно в формате переписок и звонков, способна вызывать даже более сильные романтические и сексуальные ощущения, чем очные встречи, но нет никакой гарантии, что эти чувства повторятся и сохранятся надолго при встрече.

Есть страны, где разрешено заключать «интернет-браки»: партнеры никогда не встречались в реальной жизни, но решили узаконить свои отношения, сохранив дофантазированный и приукрашенный образ возлюбленного.

В сравнении с реальными встречами отношения на расстоянии имеют больше факторов риска. Опасность представляет явление информационной истощаемости. Оно возникает, если пара общается очень тесно, слишком активно переписывается или созванивается. Рано или поздно наступит момент, когда обмениваться становится больше нечем, каждый становится способен предсказать свою и чужую реакцию. Появляются тяжелые чувства неудовлетворенности, раздражения, скуки, желание сократить или выйти из общения, вернуть себе личное пространство.

Близкого человека просто нет рядом, а иногда это единственное, что нужно нам. Взаимные претензии, обиды, недосказанности появляются у любой пары, но в отношениях на расстоянии и пережить, и разобраться с ними, безусловно, сложнее. Может казаться, что мы общаемся со своим смартфоном, а не с человеком. Так что не стоит стараться постоянно быть на связи и требовать того же от партнера.

Временное расставание

Если говорить об отношениях, которые начались очно и затем приобрели дистанцию, например, из-за того, что один из партнеров уехал в длительную командировку, то расстояние может даже укрепить отношения, усилить привязанность партнеров друг к другу. Иногда временное расставание — это возможность остыть после ссоры и осознать ценность и незаменимость партнера в своей жизни. Тогда отношения показывают свою глубину и крепость, если в них была настоящая душевная близость. Другим исходом является расставание и завершение эмоциональной связи.

Соотношение хорошего и плохого

Огромную роль в общении пары играет эффект негативности, который усиливается в отношениях на расстоянии. Почему он так важен? Ученые установили, что негатив всегда сильнее воздействует на человека, побеждает позитив, если не вести с ним борьбу. В отношениях большее значение имеет не то хорошее, что совершается партнерами друг для друга (оно вообще может забываться), а то, насколько хорошо они умеют избегать плохое, не совершать ошибок, которые трудно загладить хорошими делами. Согласно исследованиям, в крепких парах соотношение хорошего к негативному составляет 1:5. Иначе плохое пересиливает, и пара распадается. Рекомендуется соблюдать хотя бы соотношение 1:4 в отношениях, увеличивая число положительных проявлений в адрес возлюбленного, побеждать негатив позитивом, благодаря внутреннему усилию, интеллекту и силе количества.

Преодолевать эффект негативности важно и внутри себя: надо видеть в партнере хорошее, отмечать его сильные и приятные стороны. Главное — не попасть в круг взаимных претензий и обид, когда партнеры отвечают негативом на негатив. Именно по этой причине чаще всего заканчиваются отношения. Давно доказано, что взгляд, тон намного важнее, чем сами слова. Кроме того, стоит думать, прежде чем обвинять другого. Не делать в каждой ситуации преждевременных выводов о внутреннем мире другого человека.

Как любить на расстоянии

Чтобы быть уверенными в важности отношений, желательно договариваться о видеозвонках, специально выделять на них время. Когда в паре возникает напряжение, многие неосознанно прячутся друг от друга, не желая демонстрировать, например, раздражение. А следует поступать в точности наоборот — всегда находить возможность обсудить проблемы, чтобы они не копились подобно снежному кому. При этом звонок стоит начинать с разговора о хорошем.