Психолог дала советы, как провести День всех влюбленных одиноким людям

Одинокие люди в День всех влюбленных, 14 февраля, могут посетить вечера встреч для поиска своей второй половинки или просто провести время в компании друзей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог, профессиональная сваха и руководитель международного брачного агентства Татьяна Тасуева.

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По ее словам, существует немало историй о том, как люди находили свою любовь на вечерах встреч. А вечер в кругу друзей позволит настроиться на позитивную волну и не отчаяться. Если одиночество в этот день начинает давить, следует порадовать самого себя приятным подарком или отправиться в развлекательное учреждение, чтобы отвлечься.

— Это же праздник все-таки. Купите себе подарок, проведите весело этот день, устройте сюрприз своим близким. Быть может, и вам кто-то тоже вручит презент, — рассказала Тасуева.