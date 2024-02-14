Для худеющих: как не сорваться во время диеты

Эмоционально запрет воспринимается как лишение удовольствия

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Многим знакомо ощущение «диетической тоски», когда вы долго ограничивали себя в еде, чтобы похудеть. Это труднопреодолимое желание — обязательно съесть что-то из запрещенных продуктов. Даже эмоционально диета воспринимается как лишение удовольствия и навевает чувство тоски. О том, как не попасть в эту ловушку, рассказал психолог Михаил Хорс в беседе с порталом «Дни.ру».

Эксперт утверждает, что нет разницы, какой именно диеты вы придерживаетесь — важно ее соблюдение. Даже единожды сорвавшись, бывает очень трудно продолжить ограничивать себя: вроде бы и помогла диета пару лет назад, но применить ее снова будет проблематично из-за срыва. В таком случае будет полезна реалотерапия из когнитивной психологии. Этот метод нацелен на то, чтобы помочь человеку не воспринимать диету как ужасное ограничение.

Психолог анализирует убеждения пациента, из-за которых у него возникла сверхважность продуктов, которые сейчас непозволительны. Потому что чем больше важность, тем сильнее эмоциональная реакция на запрет. Обычно, эти убеждения звучат, как: «Я обязана сидеть на диете и не есть блюда, которые мне нравятся. Запрещенные продукты манят меня, но мне нельзя их есть. Я смогу сбросить лишние килограммы без усилий». Психолог советует сравнить эти убеждения со следующими: «Я могу есть вредную еду, которая привела меня к лишнему весу. Но это мое решение — продолжать соблюдать диету ради стройности, здоровья и красоты. Я не хочу упрекать себя в слабости, объедаясь вредной едой. Путь к идеальной фигуре трудный, но без этого не бывает и результата. Я выбираю тело, которым я довольна, а не вредную еду».