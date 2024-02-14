Психолог объяснила, как выразить любовь словами

Проявлять любовь можно и на расстоянии. Похвала или искренний комплимент могут быть важны и нужны особенно в трудные моменты жизни. Как заявила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению Дарья Аушкап, именно в этом и проявляется настоящая поддержка близких. Она посоветовала искренне поблагодарить любимого человека за то, что он для вас делает, как рядом с ним преображается ваша жизнь, рассказать, что особенно вы в нем любите.