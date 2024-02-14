Одиноким посоветовали сходить 14 февраля на свидание с самим собой

Если в День всех влюбленных у человека нет пары, то ему можно сходить на свидание с самим собой, считает семейный психолог Елена Скалубо. По ее словам, в этом случае важно преподнести себе такой подарок, который хотелось бы получить от близкого. Хорошими вариантами заботы о себе станут поход в спа и на массаж, рассказала она телеканалу "360".

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Не встретившим вторую половинку людям психолог порекомендовала перестать сравнивать себя с другими и найти плюсы в своем одиночестве.

"Если хотите — устройте свидание с самим собой. Сделайте себе такой подарок, который хотели бы получить от своего избранника или избранницы", — добавила Скалубо.

Также полезно будет немного "погоревать" о прошлых отношениях, пострадать и распрощаться с ними, добавила специалист. Еще одной психологической практикой, способной поддержать одинокого человека в День всех влюбленных, психолог назвала написание письма себе в будущее. Открыть его можно будет через несколько лет – в этом случае пос