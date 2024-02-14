Психолог перечислила признаки бессознательного флирта
Человека, проявляющего симпатию ненамеренно, выдают сигналы тела: желание сократить дистанцию, наклониться к собеседнику, сделать подарок. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.
«Существует флирт осознанный и бессознательный. Мы иногда можем флиртовать с человеком, даже ничего ему не говоря. Движением тела, когда мы в ком-то заинтересованы, мы можем податься вперёд, когда нам кто-то интересен или нам нравится, как кто-то выглядит, можем на него заинтересовано смотреть, дольше обычного. Мы можем с этим человеком сокращать дистанцию, подойти поближе. Это просто нравится человек, вы хотите просто с ним ближе общаться. В этом случае вы будете бессознательно флиртовать, будете пытаться ему что-то подарить, подать, послушать его внимательно. На бессознательном уровне его к себе приближать. Мы не можем флиртовать с людьми, которые нам не нравятся и которые для нас опасны. Потому что флирт — это игра на сближение, таким образом мы сближаемся с человеком, который нам нравится».
Бессознательно флиртуют зачастую экстраверты, для интровертов же зачастую простое общение — это стресс, добавила Соловьёва.
«Есть люди экстраверты и интроверты. Экстраверты легко общаются, не боятся коммуникации, умеют выдерживать внимание и оказывать внимание, им флиртовать проще, они владеют больше навыками бессознательного флирта, чем осознанного. А интроверты погружены внутрь себя, для них часто коммуникация с людьми — это стресс. А уж говорить о том, чтобы флиртовать, то есть вести себя расковано, — это вообще для них немыслимо».
Ранее психолог рассказала о «технике безопасности» общения со снобами. С такими людьми надо говорить очень медленно, чтобы удержать внимание. Из-за своего высокомерия они могут не видеть и не слышать собеседника, пояснила Анна Девятка.