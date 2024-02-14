Психолог перечислила признаки бессознательного флирта

«Существует флирт осознанный и бессознательный. Мы иногда можем флиртовать с человеком, даже ничего ему не говоря. Движением тела, когда мы в ком-то заинтересованы, мы можем податься вперёд, когда нам кто-то интересен или нам нравится, как кто-то выглядит, можем на него заинтересовано смотреть, дольше обычного. Мы можем с этим человеком сокращать дистанцию, подойти поближе. Это просто нравится человек, вы хотите просто с ним ближе общаться. В этом случае вы будете бессознательно флиртовать, будете пытаться ему что-то подарить, подать, послушать его внимательно. На бессознательном уровне его к себе приближать. Мы не можем флиртовать с людьми, которые нам не нравятся и которые для нас опасны. Потому что флирт — это игра на сближение, таким образом мы сближаемся с человеком, который нам нравится».