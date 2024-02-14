Что такое финансовое здоровье и как его укрепить

Разбираемся вместе с бизнес-психологом.

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«Финансовое здоровье — состояние личных денежных средств, которое отражает способность человека успешно справляться с ежедневными денежными обязательствами, достигать соответствующих целей. Это то, что важно для материального благополучия и одновременно для психологического, социального и даже физического здоровья», — пояснил клинический психолог Станислав Самбурский.

Что влияет на финансовое здоровье?

Оно зависит от многих факторов, которые можно разделить на две группы.

Объективные факторы

Их можно измерить и сравнить с факторами других людей или со стандартами.

Уровень дохода. Это сумма, которую человек зарабатывает, получает как доход от бизнеса, инвестиций или других источников. Прибыль определяет ваш уровень жизни и потенциал для достижения финансовых целей.

Уровень расходов. Это сумма, которую человек тратит на свои нужды и желания, включая обязательные платежи (жильё, коммунальные услуги, налоги, кредиты) и добровольные (вкусная еда, новая одежда, развлечения, путешествия). Расходы определяют уровень сбережений и потенциал для инвестирования.

Сбережения. Это сумма, которую человек откладывает на будущее. Они включают накопления на банковских счетах, наличность, ценные бумаги, недвижимость, бизнес или другие активы. Сбережения определяют безопасность и потенциал для роста капитала.

Страховка. Это сумма, которую человек платит за защиту от непредвиденных ситуаций. Они могут негативно повлиять на финансовое положение. Сюда входят полисы и фонды, которые люди формируют самостоятельно. Это определяет устойчивость и потенциал для восстановления.

Субъективные факторы

Они зависят от личного восприятия, оценки и эмоций.

Финансовая грамотность. Это уровень знаний, навыков и умений, которые позволяют управлять средствами. Включает понимание основных понятий, правил и инструментов, умение планировать, анализировать, принимать и реализовывать решения, адаптироваться к изменяющимся условиям и использовать доступные ресурсы.

Финансовая уверенность. Это степень веры в свою способность справляться с задачами и достигать целей. То есть ожидания, мотивация, ответственность и самоконтроль, готовность к риску и терпимость к неопределённости.

Финансовая удовлетворённость. Это степень довольства своим положением. Среди них чувства, эмоции и настроение, связанные с деньгами, оценка благополучия и сравнение своего положения с другими людьми или со стандартами.

Финансовое здоровье и благополучие

Умение распоряжаться деньгами имеет большое значение для благополучия человека в целом, так как оно влияет на многие аспекты его жизни.

Физическое здоровье

Например, финансовое здоровье напрямую влияет на физическое состояние. Человек может повышать или снижать его, в зависимости от того, как расходует свои деньги. Очевидно, что здоровое питание, абонемент в фитнес-центр, медицинские обследования и профилактика улучшают самочувствие.

И наоборот, расходы на вредные привычки (курение, алкоголь, сладкое и переедание) ухудшают состояние человека. Также финансовое здоровье влияет на уровень стресса. Человек, который испытывает материальные трудности, подвергается большому напряжению, которое приводит к различным заболеваниям.

Одновременно финансовое здоровье может расшатывать или укреплять психическое здоровье. Финансово грамотная личность уверенно чувствует себя. Её удовлетворённость качеством жизни выше. Спокойный за благополучие человек легче реализует свой потенциал.

Люди, которые не умеют справляться с ежедневными денежными обязательствами, имеют низкое финансовое здоровье. Они будут всю жизнь терять деньги. И, даже спуская состояние, останутся несчастными, тревожными и разочарованными в жизни.

Частыми спутниками плохого финансового здоровья являются низкая самооценка, отсутствие мотивации, потеря интереса к самореализации и агрессия.

Социальное здоровье

Финансовое здоровье может повышать или снижать социальное здоровье человека. Средства и навык ими распоряжаться, отношение к деньгами делят людей на части общества. Личности с одинаковыми привычками чаще одобряют тех, кто делает схожие траты, вложения и инвестиции.

Таким образом, финансовое здоровье улучшает или ухудшает круг общения и социальное здоровье. Хорошие отношения с семьёй, друзьями, коллегами, партнёрами или денежная изоляция – это выбор конкретного человека.

Важно научиться управлять своими деньгами, чтобы не страдать от одиночества, социальной фобии и дискриминации.

Как укрепить финансовое здоровье?

Финансовое здоровье можно укрепить с помощью практических и психологических способов.

Практические способы направлены на улучшение объективных финансовых показателей. Таких как доходы, расходы, сбережения и страховка.

Пошаговый план

Увеличить доход. Можно поднять его уровень через повышение квалификации, выхода на лучшую работу, инвестировать деньги в прибыльные проекты.

Сократить необязательные траты. Ведение и анализ бюджета позволят безболезненно скорректировать поведение и расходы. Отказаться от ненужных или вредных покупок гораздо легче, чем кажется. Сравнивать цены и покупать необходимые вещи вне высокого сезона и спроса не так и сложно.

Увеличить объём сбережений, регулярно откладывая часть дохода на финансовые цели. Постоянная инвестиция и накопленная «денежная подушка» делают человека спокойным и уверенным.

Улучшить страховку. Страхование у нас не особо распространено, и страховку чаще всего покупают, только когда она является обязательным условием. Тем не менее можно подобрать подходящие полисы, покрывающие потенциальные риски.

Психологические способы направлены на улучшение субъективных материальных показателей. Таких как финансовая грамотность, уверенность и удовлетворённость. Всё это очень важно.

Прежде всего необходимо повысить финансовую грамотность. На начальном уровне нужно самостоятельно изучить и освоить основные денежные понятия и инструменты. Достаточно читать книги и статьи, смотреть видеоблоги экспертов.