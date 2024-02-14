Ученый объяснил, как самооценка влияет на отношения
Доктор Джоан Вуд, заслуженный профессор психологии, рассказал, как низкая самооценка сказывается на отношениях человека.
Самооценка может способствовать возникновению ряда процессов, влияющих на отношения. Люди с высокой самооценкой считают, что они нравятся другим и что они ценят их так же, как они самих себя. В то же время люди с низкой самооценкой испытывают сомнения по этому поводу. Всё это переносится и на отношения.
Так, люди с низкой самооценкой могут предположить, что их партнёр или пренебрегает. Из-за этого они могут обидеться, замкнуться в себе или разозлиться. Партнёр в ответ может тоже из-за этого злиться, что создаст порочный круг конфликта между людьми.
Напротив, человек с высокой самооценкой с меньшей вероятностью подумает, что партнёр его вообще не ценит.
Учёные в целом обнаружили более 20 факторов, которые оказывают влияние на отношения. В том числе возраст, бедность и законы о разводе. Важную роль также играет в счастье партнёра в отношениях характерный для человека уровень отрицательных эмоций: грусть, тревога, гнев.
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