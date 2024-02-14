Названы проблемы со здоровьем, к которым может привести любовь

Если верить поп-песням и клише, то люди проводят большую часть времени в размышлениях о любви и в её поисках. Однако у этого чувства есть и тёмная сторона.

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Патологическая любовь. Ян Макьюэн в романе 1997 года «Несокрушимая любовь» описал патологическую форму привязанности, которая приводит к одержимости. Другими словами, это эротомания. Она представляет собой бредовую, но непоколебимую веру в то, что другой человек тайно любит вас.

Я люблю Париж весной. Любви к материальным объектам или местам тоже может быть достаточно, чтобы спровоцировать развитие психического заболевания. Например, существует так называемый синдром Стендаля. Он означает, что при виде какого-либо города или произведения искусства у человека возникают головокружение, учащённое сердцебиение, обмороки.

Также бывает тяжёлая форма культурного шока, при которой человек сталкивается с потливостью, учащенным сердцебиением, тошнотой и рвотой, галлюцинациями.

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Слишком много разбитых сердец в мире. Термин «синдром разбитого сердца» применяется к настоящему сердечному заболеванию — кардиомиопатии Такоцубо. Эта редкая болезнь может привести к развитию острой сердечной недостаточности, напоминающей инфаркт миокарда или сердечный приступ.

Основная причина этого синдрома - сильный стресс от эмоционального потрясения, разрыва отношений или смерти близкого человека. Лечится это состояние теми же лекарствами, что и сердечный приступ, и чаще всего оно является обратимым явлением.