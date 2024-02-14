«Когда жизнь надоела»: психотерапевт пояснил, чем опасна депрессия
Высказывания, которые противоречат стремлению к жизни, могут стать одним из сигналов депрессии, и в этом случае важно вовремя обратиться за помощью, заявил НСН Дмитрий Ковпак.
Форс-мажорные обстоятельства могут приводить к моментному росту числа психических заболеваний, однако общая российская статистика не демонстрирует роста расстройств среди населения, рассказал НСН врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, автор курсов для Московского института психоанализа Дмитрий Ковпак.
Ранее сообщалось, что около четырех миллионов россиян страдает психическими расстройствами. По словам гендиректора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Светланы Шпорт, особенно широко распространена депрессия. Однако, как пояснил Ковпак, ситуация в России остается стабильной.
«В целом процент психических расстройств стабильный, особенно в отношении заболеваний, связанных с наследственностью. При форс-мажорных обстоятельствах, среди которых экономические кризисы, стихийные бедствия или военные действия, люди реагируют в течение короткого промежутка времени. Возникает либо расстройство адаптации, либо, если у кого-то есть соответствующая почва, тревожные и депрессивные расстройства. Обычно они связаны с несколькими факторами: есть биологические предпосылки, психологические и социальные», - рассказал он.
Психотерапевт акцентировал внимание на том, что только врач может поставить точный диагноз. При этом есть отдельные аспекты поведения, которые могут навести на мысль, что пора обратиться за квалифицированной помощью.
«Диагноз, безусловно, ставит только врач. Человеку лишь стоит обратить внимание на его качество жизни. В депрессии есть четко очерченные симптомы – эмоциональное снижение, подавленное мыслительное состояние и общая подавленность. Кроме проявлений со стороны настроения важно смотреть на поведение. Опасное проявления и последствия депрессивных расстройств – это суицидальные тенденции в мышлении. Высказывания, которые противоречат стремлению к жизни о том, что жизнь надоела, заснуть бы и не проснуться, должны вызывать настороженность. Это не просто демонстративное поведение, это проявление внутреннего напряжения. Даже за такими внешне-надуманными демонстрациями может стоять внутреннее состояние, которое приведет к попыткам суицида. Лучше вовремя обратить на это внимание, чем потом жалеть», - заявил эксперт.
Собеседник НСН также призвал взрослых с особым вниманием относиться к поведению подростков, которые особенно уязвимы в момент гормональной перестройки.
«Мы не видим какой-то лавинообразный рост психических расстройств, но в силу улучшения критериев диагностики выявляемость стала больше, и внешне кажется, что люди стали психически болеть чаще. Скорее можно говорить о росте психологических проблем и расстройствах, которые в старой классификации называли неврозами. Гормональная перестройка в подростковом возрасте дает уязвимость для чувствительности, особенно к сложным ситуациям буллинга или в случае неразделенной любви. Часто дополнительное напряжение создается требованиями со стороны семьи. Плюс к этому массив информации, который переполняет через гаджеты. Родителям стоит обращать на это внимание и консультировать подростков у специалистов. Задача семьи и школы помогать становлению личности», - заключил Ковпак.
Ранее главный научный сотрудник Научного центра психического здоровья Минобрнауки, врач-психиатр высшей категории Александра Бархатова в интервью «Радиоточке НСН» рассказала, что психологические проблемы подростков могут быть среди прочего связаны с влиянием СМИ и интернета, при этом нельзя игнорировать их молчание.