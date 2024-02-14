Психотерапевт пояснил, чем опасна депрессия

«Диагноз, безусловно, ставит только врач. Человеку лишь стоит обратить внимание на его качество жизни. В депрессии есть четко очерченные симптомы – эмоциональное снижение, подавленное мыслительное состояние и общая подавленность. Кроме проявлений со стороны настроения важно смотреть на поведение. Опасное проявления и последствия депрессивных расстройств – это суицидальные тенденции в мышлении. Высказывания, которые противоречат стремлению к жизни о том, что жизнь надоела, заснуть бы и не проснуться, должны вызывать настороженность. Это не просто демонстративное поведение, это проявление внутреннего напряжения. Даже за такими внешне-надуманными демонстрациями может стоять внутреннее состояние, которое приведет к попыткам суицида. Лучше вовремя обратить на это внимание, чем потом жалеть», - заявил эксперт.