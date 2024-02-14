8 мифов о сексе, которые приводят к обидам и комплексам

Сексуальная революция случилась не вчера, но тема во многом остается запретной. Пора развенчать 8 самых популярных заблуждений!

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Миф № 1: секса нет только у вас

Как ни странно, этот миф может преследовать вас на протяжении всей жизни. В юности ошибочное мнение, что «это было уже у всех», может толкать на необдуманные поступки, а в зрелом возрасте предположение, что «затишье» в сексе коснулось только вас и партнера, может провоцировать чувство неполноценности. Тем временем ряд опросов говорит о том, что примерно у каждого третьего совершеннолетнего совсем не было секса в течение года. Не зацикливайтесь на количестве, позаботьтесь о своем физическом и психическом здоровье, обсуждайте чувства с партнером, чтобы поддерживать ощущение близости и связи.

Миф № 2: секс = проникновение

Эксперты отмечают, что стереотипное поведение в постели может лишить вас не только удовольствия, но и оргазма. Короткая прелюдия и проникновение не единственный возможный сценарий. Недавнее исследование показало, что 75% мужчин испытывали оргазм каждый раз, когда у них была сексуальная близость, тем же могли похвастаться лишь 33% женщин. Не бойтесь экспериментировать и предлагать партнеру различные форматы стимуляции. Возможно, вам просто нужно чуть больше времени провести вместе перед кульминацией — прислушивайтесь к себе!

Миф № 3: мужчины всегда хотят секса больше, чем женщины

Несовпадение желания — благодатная почва для конфликтов на почве секса. Женщины обижаются, что их мужчина их не хочет, а мужчины и сами испытывают чувство стыда, если им не дано удовлетворять партнершу 24/7. При этом девушки стесняются проявить инициативу — не положено, если руководствоваться стереотипами: могут приписать озабоченность и «легкое поведение». Пора признать, что и женщины, и мужчины могут хотеть или не хотеть секса. Фертильность колеблется не только под влиянием внешних факторов, таких как стресс и усталость, но и с возрастом, это совершенно нормально.

Миф № 4: боль — признак хорошего секса

Этот миф процветает по двум причинам: мужчины, насмотревшись жесткого порно, верят, что партнерша должна чуть ли не взвыть от их активности. А женщины, столкнувшись с дискомфортом во время первого секса, могут считать, что так будет всегда, и не осознавать проблемы. Болезненный секс может иметь множество первопричин, от гормональных изменений до травм и гинекологических недугов. К слову, мужчины тоже могут испытывать боль во время полового акта. При этом эксперты утверждают: боль во время секса — повод обратиться к врачу.

Миф № 5: секс «по расписанию» обречен

Предупреждаем, ассоциировать секс с рутинной повинностью и супружеским долгом вредно. Но, по мнению сексологов, в планировании нет ничего ужасного, а иногда это единственный способ найти время для близости. Представьте, что вы купили абонемент в фитнес-клуб, но хотите посещать зал, только когда вам внезапно этого захотелось. Ничего не выйдет, ведь для спорта нужно время и подходящие условия. С сексом так же. Более того, эксперты считают, что четкое расписание может благотворно влиять на сексуальную жизнь: у вас и партнера будет время настроиться и подготовиться.

Миф № 6: естественной смазки достаточно

Если использование мужчиной презерватива (со смазкой, кстати) давно стало нормой и обыденностью, то применение лубриканта для многих пар остается экзотикой. Тем временем, согласно опросам, около 17% женщин в возрасте от 18 до 50 лет сообщают о сухости влагалища во время секса и более 50% — после менопаузы. Кроме того, часто сухость встречается у кормящих мам и при приеме некоторых медикаментов, включая противозачаточные средства. Недостаток естественной смазки далеко не всегда указывает на отсутствие должного возбуждения или чувств, это вредное заблуждение.

Миф № 7: возбуждение должно происходить мгновенно

Сексуальное желание принято делить на два типа: спонтанное и ответное. Вероятно, из-за влияния поп-культуры, а именно бурных сексуальных сцен в фильмах, когда партнеры заводятся буквально за секуду и сносят все на своем пути, считается, что предпочтительнее первый вариант. Будем откровенны: внезапное желание секса в паре редко возникает синхронно, особенно в долгосрочных отношениях, поэтому один из партнеров вынужден подстроиться под второго. Важно проявлять гибкость и стараться пойти на встречу, это тот случай, когда аппетит приходит во время еды. Не переживайте, гормон счастья сделает свое дело.

Миф № 8: у вас меньше / больше / не так, как у всех