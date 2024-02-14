Разведенные люди вспомнили об ускоривших крах брака событиях
Мужчины и женщины рассказали о последних каплях, переполнивших чашу терпения и мотивировавших расторгнуть брак. Свои истории разведенные люди вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit.
Одна из женщин рассказала, что ускорившим ее решение развестись событием стало нарушение мужем договоренностей, касавшихся его алкогольной зависимости.
«После двух арестов за пьяное вождение, многочисленных срывов и разрыва мы решили попробовать заново. Мне нужно было уехать в другой город, и я пообещала мужу, что буду к шести вечера. Управиться получилось раньше, и я захотела сделать ему сюрприз — подъехала к нашему кварталу к пяти и увидела его машину. Он остановился, не доезжая до нашего дома, и выбросил что-то в мусорный бак. Я дождалась, пока он заедет в гараж, подъехала к баку и увидела пивную банку. Он пил, находясь за рулем, пока вез наших детей. Вернулась домой и вышвырнула его», — SpicyMcdickin, пользовательница Reddit.
Некоторые женщины решились на развод после того, как увидели, как брак с абьюзивным партнером влияет на детей, которые, живя в страхе, начинали копировать поведение мужа.
«Однажды мой двухлетка сказал мне: «Заткнись, сука!» Я вынесла 10 лет насилия в браке, но слышать, как невинный ребенок повторяет за своим отцом, было чересчур. На следующее же утро я позвонила адвокату», — Additional_Host6994, пользовательница Reddit.
Многие пользователи пожаловались на то, что супруги не только были пойманы на измене, но продолжили крутить романы на стороне, когда им дали второй шанс.
«Я узнал, что она мне изменила. Мы отправились к психотерапевту. Я пытался спасти наш брак, а она все еще виделась с любовником. Я позвонил его жене и рассказал, что моя супруга и ее муж продолжают свои делишки SnatchAddict», — пользователь Reddit.
Ранее мужчины и женщины, пережившие развод, поделились главными открытиями, которые сделали после разрыва. Многие люди указали на то, что человек, с которым заключаешь брак, и человек, с которым разводишься, внезапно оказываются разными людьми.