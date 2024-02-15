Разведенные пары рассказали, что привело к краху отношений

«После двух арестов за пьяное вождение, многочисленных срывов и разрыва мы решили попробовать заново. Мне нужно было уехать в другой город, и я пообещала мужу, что буду к шести вечера. Управиться получилось раньше, и я захотела сделать ему сюрприз — подъехала к нашему кварталу к пяти и увидела его машину. Он остановился, не доезжая до нашего дома, и выбросил что-то в мусорный бак. Я дождалась, пока он заедет в гараж, подъехала к баку и увидела пивную банку. Он пил, находясь за рулем, пока вез наших детей. Вернулась домой и вышвырнула его», — SpicyMcdickin, пользовательница Reddit.