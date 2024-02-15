Россияне назвали главную при оценке собеседника деталь

Россияне назвали главную деталь, по которой они оценивают собеседника. Об этом говорится в материале аналитического центра SOKOLOV и исследовательского центра Зарплаты.ру, поступившем в распоряжение «Ленты.ру»

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Аналитики провели опрос среди 1650 респондентов из разных городов России и выяснили, что 93 процента опрошенных действительно оценивают людей по обуви и аксессуарам, в том числе по часам. По их мнению, подчеркнуть лидерские качества человека на деловой встрече могут стильные кожаные аксессуары, например, ремень, портфель или сумка (36 процентов), респектабельные наручные часы (33) и эксклюзивные украшения известных брендов, среди которых серьги или браслеты (23).

В то же время половина россиян считают, что часы могут также показать состоятельность и финансовое положение человека. Более трети респондентов оценивают по часам наличие стиля у собеседника, каждый пятый — характер человека, а еще 14 процентов — успешность его бизнеса.