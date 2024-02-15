Психолог объяснила, как побороть неуверенность в себе и повысить самооценку

Если человек постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, то можно попробовать самостоятельно поработать над собой, заявила NEWS.ru психолог Наталья Александрова. По ее словам, необходимо завести личный дневник, в котором человек будет фиксировать свои успехи, а также описывать, благодаря чему это получилось.

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Если человек постоянно концентрируется на своих недостатках и неудачах, то тут можно попробовать самостоятельно поработать над собой. Я советую заводить личный дневник, в котором человек будет фиксировать свои успехи, а также описывать, благодаря чему это получилось. Со временем это входит в привычку и помогает повысить самооценку, — сообщила она.

Психолог добавила, что если на самооценку человека повлияло какое-то психотравмирующее событие, например, его со скандалом уволили с работы, то она бы посоветовала сразу обращаться к специалисту. Так процесс будет идти быстрее и более конструктивно.