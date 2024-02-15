Как проверить мужчину на первом свидании: лайфхак от психолога
Психолог Александра Соломон объяснила, как быстро проверить потенциального партнера на готовность к долгосрочным отношениям. Шансы на успех высоки, если мужчина обладает тем, что в английском называют self-awareness. Точного перевода у этого емкого термина нет, но суть в понимании себя, своих мотивов, реакций, сильных сторон, слабостей и перспектив развития.
Эксперт считает, что это важное качество гарантирует, что в кризисной ситуации мужчина не сбежит от сложностей (и заодно от вас). А проверить своего спутника можно даже на первом свидании, и главное, что ничего особенного делать не нужно — достаточно внимательно наблюдать. Во-первых, обратите внимание на реакцию мужчины на раздражители. Ваше такси опаздывает? Официант перепутал блюдо? Его случайно задел прохожий на улице?
Большинство людей проявляют в таких случаях агрессию или, наоборот, стараются стать незаметными. Идеальный кандидат для серьезного романа удивит вас спокойной, рациональной реакцией. Аналогичным образом он будет действовать и в отношениях, если они завяжутся. Во-вторых, не пропустите мимо ушей рассказ о его прошлых отношениях. Мужчина видит себя жертвой? Вероятно, он не готов нести ответственность. Делает акцент на полученном опыте для построения здоровых отношений? Это хороший знак!