Как проверить мужчину на первом свидании: лайфхак от психолога

Психолог Александра Соломон объяснила, как быстро проверить потенциального партнера на готовность к долгосрочным отношениям. Шансы на успех высоки, если мужчина обладает тем, что в английском называют self-awareness. Точного перевода у этого емкого термина нет, но суть в понимании себя, своих мотивов, реакций, сильных сторон, слабостей и перспектив развития.

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Эксперт считает, что это важное качество гарантирует, что в кризисной ситуации мужчина не сбежит от сложностей (и заодно от вас). А проверить своего спутника можно даже на первом свидании, и главное, что ничего особенного делать не нужно — достаточно внимательно наблюдать. Во-первых, обратите внимание на реакцию мужчины на раздражители. Ваше такси опаздывает? Официант перепутал блюдо? Его случайно задел прохожий на улице?