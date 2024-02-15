Психологи нашли эффективный способ борьбы со стрессом

Для проверки своей гипотезы им потребовались 392 добровольца, которых разделили на четыре группы.

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Сначала всех участников исследования напугали громкими звуками сирены. А затем испытуемым каждой из четырех групп включили видео с растениями.

Первой группе показывали виды городского леса, второй группе демонстрировали лес с растениями добавленными ИИ, для третьей группы психологи подготовили ролик, где было максимум биоразнообразия. Четвертой группе досталось видео с наибольшим количеством растений. При этом первые три группы слышали только шум ветра, участникам четвертой группы включили звуки ручья и пения птиц.

Выяснилось, что участники четвертой группы быстрее остальных справились со стрессом. При этом те, кто обращал внимания на звуки, успокоились максимально быстро.