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Психолог рассказал, как вернуть потерянную любовь

Клинический психолог Майя Андрияничева советует общаться с партнером более открыто, искать общие желания и интересы. Важно проработать старые переживания.

Психолог рассказал, как вернуть потерянную любовь
© unsplash.com

- Ошибкой будет думать, что прошлых обид получится избежать. Часто люди руководствуются правилом "забудем все плохое и начнем сначала". К сожалению, это так не работает, - объясняет эксперт.

По ее словам, парам необходимо обсуждать, как избегать конфликтов. В разговоре с Тульской службой новостей Андрияничева добавила:

- Нужно проработать те ошибки и проблемы, которые в какой-то момент разрушили союз. Договориться с партнером на берегу, какие вещи будут изменены. Но на инициативе одного далеко не уйдешь.

В январе этого года в Самарской области появилось 760 новых семей.

Психология
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