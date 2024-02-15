Психолог рассказал, как вернуть потерянную любовь

- Ошибкой будет думать, что прошлых обид получится избежать. Часто люди руководствуются правилом "забудем все плохое и начнем сначала". К сожалению, это так не работает, - объясняет эксперт.

По ее словам, парам необходимо обсуждать, как избегать конфликтов. В разговоре с Тульской службой новостей Андрияничева добавила:

- Нужно проработать те ошибки и проблемы, которые в какой-то момент разрушили союз. Договориться с партнером на берегу, какие вещи будут изменены. Но на инициативе одного далеко не уйдешь.