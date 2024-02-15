Шесть способов наладить отношения с партнером без драмы и утомительных разговоров

Вместо того чтобы пугать друг друга анонсами серьезных разговоров, внедрите в свою рутину эти шесть практик, чтобы укрепить ваши отношения. Для качественных изменений достаточно даже четверти часа в сутки!

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Предложите решить конфликт за 7 минут

Ученые из Стэнфордского университета провели эксперимент, основываясь на принципе, согласно которому люди более конструктивно и творчески подходят к проблемам, когда могут отстраниться от них. Парам предложили написать о семейном конфликте с точки зрения человека, который желает лучшего их союзу и готов предложить позитивный совет. Большинству оказалось достаточно семи минут, чтобы прийти к решению. Сделайте это упражнение с партнером, и у вас будет как минимум два сценария выхода из сложной ситуации.

Создавайте семейные ритуалы

В суете будней может возникать впечатление, что вы живете с отстраненным соседом, а не любимым человеком. Чтобы сохранить чувство общности, позаботьтесь о семейных ритуалах. Не важно, что это будет — совместный выгул собаки по утрам или просмотр фильма по пятницам. А может быть, совместное приготовление ужина по выходным? Семейные ритуалы дарят ощущение стабильности и близости, побуждая вас общаться, не отвлекаясь.

Договоритесь о цифровом детоксе

Когда партнер увлечен своим смартфоном больше, чем вами, шансов на взаимопонимание минимум. Часто необходимость быть на связи продиктована профессией, но в большинстве случаев реально отключиться на 10–30 минут. Договоритесь о регулярном цифровом детоксе — времени, когда вы отключаете всю технику и говорите друг с другом. Не обязательно обсуждать конфликты, это простое упражнение позволит настроить связь и получить заслуженную порцию внимания от второй половинки.

Составьте список хорошего

Важно не застрять в круговороте взаимной критики. Попробуйте составить список всего положительного, что сделал ваш мужчина. Приготовил вам чашку чая, напомнил о важном деле, заехал за продуктами, поднял настроение глупой шуткой — возможно, конфликтная ситуация перекроет эти мелочи, но у вас будет больше понимания, почему вы до сих пор вместе. Версия для продвинутых предполагает благодарность вслух. К слову, обсуждение позитивных моментов дня перед сном может стать отличным семейным ритуалом.

Целуйтесь не менее 6 секунд

Часто незначительные, но последовательные действия приносят наилучший результат. Поцелуев это тоже касается. Даже если это простой чмок в губы, пускай он будет чуть более продолжительным и менее формальным. Добавьте сюда как минимум одно признание в любви в день и крепкие минутные объятия — эти элементарные способы одарить друг друга вниманием в романтическом ключе изменят отношения к лучшему.

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