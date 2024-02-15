Гармоничные отношения: как построить и не разрушить
Мы все мечтаем жить с партнером долго и счастливо. На деле же все бывает намного сложнее, появляются проблемы. Но часто мы и не задумываемся над тем, что дело может быть в нас самих. Практический психолог Ольга Антипова рассказала, как построить гармоничные отношения и не отпугнуть мужчину своим поведением, а также проверить: подходит ли вам вообще длительная связь?
Комфорт и безопасность
Попробуйте проанализировать свое собственное состояние рядом с любимым человеком, а также отследите и его эмоции: комфортно ли ему с вами?
«Партнеры могут беспрепятственно делиться любой информацией, идеями, мыслями, планами, не обдумывая заранее, какой отклик получит у партнера данная информация», — дает развернутую характеристику эксперт.
Совпадение взглядов
Вы не должны бояться проявлять и рассказывать о своих взглядах партнеру, однако, если ваши взгляды категорически разные — повод задуматься. Ольга говорит, что у партнеров должны совпадать взгляды на отношения, мир, свободу, семейную жизнь и распорядок дня в долгосрочной перспективе.
Эмпатия и открытый диалог
Важно, чтобы вы и ваша вторая половинка всегда были готовы поговорить о том, что накопилось. Без обсуждения проблем невозможно построить долгие и качественные отношения.
«Внутри пары должен быть развит определенный уровень эмпатии в отношении друг друга, это формирует комфортную атмосферу и доверительное общение», — комментирует Ольга.
Эксперт добавляет:
«Здесь нужно отметить, что длительность отношений — весьма субъективный показатель их серьезности, не указывающий на стабильность и устойчивость».
Психолог также выделила основные характеристики женщин, которые могли бы помешать желанию вступать с ними в серьезные отношения:
Без индивидуальности и стремления к развитию
Женщины, которые не выделяются из толпы, бояться проявлять свое внутреннее «я». Заглушение собственного мнения — прямая дорожка к потере индивидуальности. Также это проявляется в отсутствии у женщины хобби.
Необоснованные требования и желание конкурировать
Постоянные претензии и требования, чтобы партнер выполнял все по первой же просьбе — звоночек, который не стоит игнорировать, если вы замечали за собой такое. А что насчет конкурирования? Ольга объясняет:
«Это желание постоянно конкурировать с мужчиной в любых, даже бытовых ситуациях и решении вопросов».
Все-таки в отношениях женщина не может выполнять роль мужчины, просто теряется весь смысл.
Отказ проводить вместе досуг
Проблема очень серьезная, ведь качественное время, проведенное вместе — показатель желания разделять с партнером досуг. Особенно, если отдых является важной частью жизни вашего партнера.
Плач, крик, раздражение
Психолог утверждает, что слишком частое выражение ярких негативных эмоций может привести к ссорам и нежеланию строить отношения с вами.
Разные цели и планы на жизнь
Можно не иметь полностью идентичное мировоззрение, но совместные цели, задачи, смыслы и планы на жизнь — это важная составляющая серьезных и здоровых отношений.
Отсутствие доверия к партнеру
В жизни бывает такое, что мы перестаем доверять любимым людям из-за сложившихся ситуаций. Однако, если это недоверие ничем не вызвано и абсолютно необоснованно, то ваш скептицизм может стать преградой для светлого будущего.
Нежелание слышать и слушать
Качественная поддержка, сочувствие и эмпатия — важные факторы в отношениях. Не пренебрегайте ими и всегда старайтесь выслушать любимого человека.
Отсутствие уважения
Если вы проявляете неуважение и пренебрежение временем партнера, его интересами и чувствами, то вы всецело не уважаете и самого человека. Это прямой путь к разладу и непониманию между партнерами.
Необходимо отметить, что мужчины, так же как и женщины, сейчас активно развиваются, изучают вопросы психологии отношений. Так что главным показателем для их комфорта и психического здоровья является честность с собой.
«Определите сами для себя свои рамки и границы, планы, желания и потребности и далее транслируйте это в мир. Сейчас идет период колоссального развития женщин, и пусть качественные отношения будут еще больше усиливать вас и ваши лучшие качества!» — резюмирует Ольга.