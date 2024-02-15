Гармоничные отношения: как построить и не разрушить

Мы все мечтаем жить с партнером долго и счастливо. На деле же все бывает намного сложнее, появляются проблемы. Но часто мы и не задумываемся над тем, что дело может быть в нас самих. Практический психолог Ольга Антипова рассказала, как построить гармоничные отношения и не отпугнуть мужчину своим поведением, а также проверить: подходит ли вам вообще длительная связь?

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Комфорт и безопасность

Попробуйте проанализировать свое собственное состояние рядом с любимым человеком, а также отследите и его эмоции: комфортно ли ему с вами?

«Партнеры могут беспрепятственно делиться любой информацией, идеями, мыслями, планами, не обдумывая заранее, какой отклик получит у партнера данная информация», — дает развернутую характеристику эксперт.

Совпадение взглядов

Вы не должны бояться проявлять и рассказывать о своих взглядах партнеру, однако, если ваши взгляды категорически разные — повод задуматься. Ольга говорит, что у партнеров должны совпадать взгляды на отношения, мир, свободу, семейную жизнь и распорядок дня в долгосрочной перспективе.

Эмпатия и открытый диалог

Важно, чтобы вы и ваша вторая половинка всегда были готовы поговорить о том, что накопилось. Без обсуждения проблем невозможно построить долгие и качественные отношения.

«Внутри пары должен быть развит определенный уровень эмпатии в отношении друг друга, это формирует комфортную атмосферу и доверительное общение», — комментирует Ольга.

Эксперт добавляет:

«Здесь нужно отметить, что длительность отношений — весьма субъективный показатель их серьезности, не указывающий на стабильность и устойчивость».

Психолог также выделила основные характеристики женщин, которые могли бы помешать желанию вступать с ними в серьезные отношения:

Без индивидуальности и стремления к развитию

Женщины, которые не выделяются из толпы, бояться проявлять свое внутреннее «я». Заглушение собственного мнения — прямая дорожка к потере индивидуальности. Также это проявляется в отсутствии у женщины хобби.

Необоснованные требования и желание конкурировать

Постоянные претензии и требования, чтобы партнер выполнял все по первой же просьбе — звоночек, который не стоит игнорировать, если вы замечали за собой такое. А что насчет конкурирования? Ольга объясняет:

«Это желание постоянно конкурировать с мужчиной в любых, даже бытовых ситуациях и решении вопросов».

Все-таки в отношениях женщина не может выполнять роль мужчины, просто теряется весь смысл.

Отказ проводить вместе досуг

Проблема очень серьезная, ведь качественное время, проведенное вместе — показатель желания разделять с партнером досуг. Особенно, если отдых является важной частью жизни вашего партнера.

Плач, крик, раздражение

Психолог утверждает, что слишком частое выражение ярких негативных эмоций может привести к ссорам и нежеланию строить отношения с вами.

Разные цели и планы на жизнь

Можно не иметь полностью идентичное мировоззрение, но совместные цели, задачи, смыслы и планы на жизнь — это важная составляющая серьезных и здоровых отношений.

Отсутствие доверия к партнеру

В жизни бывает такое, что мы перестаем доверять любимым людям из-за сложившихся ситуаций. Однако, если это недоверие ничем не вызвано и абсолютно необоснованно, то ваш скептицизм может стать преградой для светлого будущего.

Нежелание слышать и слушать

Качественная поддержка, сочувствие и эмпатия — важные факторы в отношениях. Не пренебрегайте ими и всегда старайтесь выслушать любимого человека.

Отсутствие уважения

Если вы проявляете неуважение и пренебрежение временем партнера, его интересами и чувствами, то вы всецело не уважаете и самого человека. Это прямой путь к разладу и непониманию между партнерами.

Необходимо отметить, что мужчины, так же как и женщины, сейчас активно развиваются, изучают вопросы психологии отношений. Так что главным показателем для их комфорта и психического здоровья является честность с собой.