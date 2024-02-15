Девушек с Android назвали самыми открытыми для общения

Пользователи Mamba с устройствами на iOS вне зависимости от пола всегда получают в три раза больше лайков, чем те, кто использует смартфоны на Android. Об этом «Газета.Ru» со ссылкой на исследование дейтинг-сервиса.

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Уточняется, что мужчины одного возраста ставят равное количество лайков, однако наибольшую активность проявляют обладатели iPhone в возрасте от 30 до 40 лет. При этом девушки c устройствами на Android на 15% чаще отвечают потенциальным избранникам. По статистике наибольшее количество переписок ведут женщины на Android в возрасте от 25 до 30 лет.

По данным издания, пользователи iOS также более уверены в общении, они на 25% чаще начинают диалог первыми. Женщины на iOS пишут первыми мужчине на 40% чаще, чем женщины на Android.