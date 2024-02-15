Эксперты говорят, что держаться за руки может быть полезно

Эксперты говорят о том, что держаться за руки с партнёром может быть полезно для психического здоровья и нивелирования стрессовых ситуаций. Такая физическая связь имеет важное значение для подавления сигналов угрозы, посылаемых мозгом.

Если взяться за руки с человеком, особенно с тем, с кем связывают романтические отношения – можно почувствовать успокоение и «модулировать» реакцию мозга на стрессовую ситуацию, – рассказывает sciencetimes.

Держание за руки – это важная часть взаимодействия людей, возникающая ещё в младенчестве, когда малыши инстинктивно сживают пальцы матери. В руках находятся чувствительные нервные окончания, которые связываются с блуждающим нервом головного мозга, который, в свою очередь, имеет сообщение с гипоталамусом: воздействие через руки участвует в регуляции настроения, иммунного ответа, пищеварения и частоты сердечных сокращений.

Также как объятия, держание за руки способствуют выбросу «гормонов счастья» – окситоцина и серотонина. Окситоцин отвечает за установление социальных связей, привязанности, он повышает болевой порог и снижает воспаление. Кортизол, известный «гормон стресса», наоборот, снижается у человека, которого держат за руку.