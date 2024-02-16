Окситоциновая и тестостероновая женщина — в чем различия

Мировосприятие, самоощущение, понимание того, насколько доволен (или нет) своей жизнью у человека напрямую зависит от соотношения гормонов в его организме.

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Особенно заметна разница в самоощущении и поведении женщин. Условно их принято разделять на две группы — окситоциновые и тестостероновые, исходя из названия преобладающего гормона.

"Тестостерон это мужской гормон, считается гормоном «королей» и «королем» гормонов. Он отвечает за активность, решительность, уверенность в себе, разделение, границы, агрессивные действия и конкурентное поведение, привлечение партнера противоположного пола, повышает способность достигать поставленные цели, добывать ресурсы, вести людей за собой и занимать доминирующие позиции в обществе. Окситоцин известен как женский гормон, гормон «королевы», так как рождает качества, которые считаются более женскими, чем мужскими: нежность, заботливость, привязанность, любовь, слияние, чувствительность, эмоциональная близость, доверие и принятие", — поясняет игротерапевт, психолог, эксперт по работе с состоянием Надежда Окроева.

Особенности двух типов женщин

Всё, что происходит внутри нас, так или иначе отражается на внешности, пластике тела, манере поведения. О том, как доминирование окситоцина или тестостерона проявляет себя, рассказывает дерматовенеролог, дерматокосметолог, эксперт по здоровью Coral Club Галина Дон:

"Внешне окситоциновая женщина может проявлять более мягкие и женственные черты, сохранять улыбчивое и дружелюбное выражение лица, а тестостероновая женщина может выглядеть более сильной и уверенной, с прямой осанкой и решительным взглядом.Поведенчески окситоциновая женщина склонна к мягкости, вниманию к деталям и эмоциональной отзывчивости, в то время как тестостероновая женщина может проявлять большую решимость, уверенность в себе и конкурентоспособность в достижении целей.Однако важно помнить, что это всего лишь общие черты, и каждая женщина уникальна, со своими индивидуальными особенностями и комбинацией характеристик. Также стоит отметить, что уровень гормонов и их влияние на личность могут меняться в зависимости от различных факторов, включая возраст, физическое и эмоциональное состояние, а также социокультурные и средовые факторы", — подчёркивает она.

Эмоциональная сфера

Мы выяснили, что окситоциновые женщины более мягкие и уступчивые, а тестостероновые — более решительные и яркие. Два типа женщин абсолютно противоположны друг другу, но ничто в мире не делится на чёрное и белое. Внутренний мир человека также не может быть однокрасочным, в нём множество оттенков. О том, как обстоят дела с эмоциональной сферой у обоих типов женщин, знает психиатр, психотерапевт Гала Короновская:

Окситоцин: Снижение стресса: снижает уровень стресса и способствовать ощущению благополучия.

Социальное восприятие: Исследования показывают, что окситоцин может влиять на социальное восприятие, повышая доверие и уменьшая чувство страха перед социальным взаимодействием.

Женщины, у которых высокие показатели окситоцина в рамках нормальных границ, это женщина спокойная, принимающая и доверяющая. Она несет и сохраняет жизнь. Служит людям, доброму и вечному. Она свободна от стратегий борьбы и выживания, что характерно для тестостероновых женщин.

Тестостерон: Воздействие на агрессивное поведение: более выраженные черты агрессивности и конкуренции. Однако, влияние тестостерона на поведение зависит от контекста.

Сексуальное влечение усиливается.

Тестостерон способствует развитию мышечной массы и поддержанию костной плотности.

Женщины, у которых высокие показатели тестостерона в рамках нормальных границ, отмечаются качествами лидера, яркой индивидуальностью. Это гормон молодости. Такие женщины отличаются силой, энергичностью и выносливостью. У них приподнятое настроение, уверенность в себе. Они умеют достигать поставленные цели, вести людей за собой.