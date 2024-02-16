Почти 70% российских пар начали совместную жизнь в арендованной квартире

69% российских пар начали совместную жизнь в арендованной квартире, показал опрос. В 55% случаев арендную плату вносит мужчина, в 30% – сумма делится поровну. В каждом десятом случае съемное жилье оплачивают родители.

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Чаще всего россияне начинают совместную жизнь с партнером в возрасте 21-25 лет (45%). В 33% случаев партнеры съезжаются в возрасте до 20 лет.

Решение о начале совместной жизни в большинстве случаев принимается в первый год отношений. 28% пар съехались через полгода после начала отношений, 24% – через три месяца, 17% – через два месяца. Только 15% пар съезжаются спустя два-три года.

Общую квартиру выбирают вместе 39% пар. В 35% случаев это делает только мужчина, в 11% – женщина. В съемном жилье респонденты чаще всего жалуются на недостаток личного пространства (37%), плохую шумоизоляцию (34%), отсутствие посудомоечной машины (28%) и двуспальной кровати (24%).