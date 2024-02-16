Психолог: Энергетический вампир — это тот же абьюзер

Психолог Айгуль Гранд рассказала о признаках, по которым можно определить энергетического вампира.

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В беседе с Pravda.Ru она отметила, что обычно это очень харизматичные личности, которые привлекают внимание и являются хорошими коммуникаторами. Это важно, так как с потенциальными жертвами необходимо уметь быстро установить контакт.

После общения с таким вампиром человек может чувствовать усталость, эмоциональное истощение и отсутствие энергии. Если такое случается один раз, то это может быть совпадением. Но если два и более раз - стоит присмотреться к человеку и понять, какие у него цели.

Гранд подчеркнула, что вампиры зациклены на себе, поэтому среди них часто встречаются жалующиеся и ищущие сочувствия и поддержки.

Одним из верных признаков энергетического вампира является резкое обрывание общения, так как он уже набрал необходимый уровень заряда жизненных сил. Такой человек сразу найдёт неотложные дела и побежит дальше, а человек останется с чувством опустошения.

Специалист заявила, что все люди делятся на вампиров, доноров и нейтралов. Однако учитывать только влияние на уровень энергии неправильно. Вампиры могут интересоваться также материальными ценностями, например, деньгами, жильём и связями. По такому же типу действуют абьюзеры, которые выбирают себе жертву, подчиняют её волю, устраняют окружение и вытягивают все ресурсы.

В большинстве случаев в такую зависимость попадают женщины.